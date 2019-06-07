Jimmy Durmaz'dan kadın-erkek eşitliğine destek davranışı

Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Jimmy Durmaz, kendi ülkesinde alkış aldı.
30 yaşındaki yıldız isim, İsveç Milli formasını giymesinin ardından aldığı primleri İsveç Kadın Milli Takımı'na verdi.
Durmaz, "Her yerde eşitlik önemli, futbolda da bu böyle" diyerek desteğini iletti.
İsveç Kadın Milli Takımı futbolcusu Caroline Seger ise, "Böyle bir şeye ihtiyaç olması büyük ayıp ancak Jimmy Durmaz çok güzel bir harekete imza attı" dedi.
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