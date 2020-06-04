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Jinekomasti, erkeklerde sosyal ve psikolojik rahatsızlık sebebi

SAMSUN HABERLERİ  | 04.06.2020 17:08 | Son Güncelleme

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr.

Jinekomasti, erkeklerde sosyal ve psikolojik rahatsızlık sebebi

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, jinekomastinin (kadınsı meme büyümesi), erkeklerde sosyal ve psikolojik rahatsızlık sebebi olduğunu söyledi.
Jinekomasti, erkeklerde ‘kadınsı meme’ büyümesine deniliyor. Sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, birden çok sebebi olabileceği düşünülüyor. Genellikle seks hormonlarındaki dengesizlikten, östrojen hormonunda artma ya da testosteron düzeyinde azalmadan kaynaklandığı düşünülüyor.
Medicana International Samsun Hastanesi’nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, ergenlik çağındaki erkeklerin vakaların büyük çoğunu oluşturduğunu söyledi. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Jinekomasti hastalarda genellikle bir sağlık tehlikesi oluşturmasa da, nadir durumlarda sağlığı tehdit edebilecek farklı bir hastalığın göstergesi de olabilir. Mesela hastalarda, testis, böbrek üstü bezi kanseri, karaciğer ve böbrek yetmezliği, guatr, hipofiz bezinin bazı kanser türleri, hormonal bozukluklar, bazı genetik hastalıklar, alkol kullanımı, bazı ilaçlar ve vücut geliştirmek için kullanılan steroid destekleri memede büyümeye yol açabilir” dedi.
Dr. Gökosmanoğlu, jinekomastinin kişilerde sıklıkla sosyal ve psikolojik, özgüven kaybı gibi sorunlara sebebiyet verdiğini, erken tanı ile bazen hayatı tehdit eden nedenlerin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Gökosmanoğlu, “Tedavide ise ilerlememiş vakalarda ilaçla tedavi ile meme dokusundaki ilerleme durdurulabilir. İlaçla tedaviden yanıt alınamayan hastalarda plastik cerrahi kliniğinde küçük bir operasyon gibi farklı alternatiflerden yararlanılabilir” diye konuştu.

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