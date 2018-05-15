Jlloyd Samuel trafik kazasında öldü!

Jlloyd Samuel trafik kazasında hayatını kaybetti. Trinidad ve Tobago Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Cheshire kontluğunda yaşayan eski milli futbolcu Samuel'in kullandığı cip, karşı yönden gelen ticari araçla çarpıştı. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen 37 yaşındaki Samuel, kaza sonrası alev alan aracın içinde can verdi.

TTFA ve milli takımdan arkadaşları, Samuel'in ailesine başsağlığı diledi. Aston Villa ve Bolton Wanderers'ta oynayan Samuel, 1998'de başladığı aktif kariyerini, 2015'te İran'ın Paykan kulübünde noktalamıştı.

