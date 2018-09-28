SPOR

Joachim Löw: Türkiye hak etmişti

ALMANYA HABERLERİ  | 28.09.2018 09:12 | Son Güncelleme

Joachim Löw, EURO 2024'ü kazanmak için çok büyük bir çaba harcayan ülkemize destek mesajı gönderdi.

Joachim Löw: Türkiye hak etmişti

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, Türkiye’nin futbola aşık bir ülke olduğunun altını çizdi, “Tanıtım filminize hayran kaldım. Türkiye’nin artık turnuva yapmasının zamanı geldi. Türkiye hak etmişti. Bugün biz çok seviniyoruz. Bu bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye’yi de tebrik ederim, inanılmaz bir efor gösterdi” ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, kararın ardından CNN Türk’e konuşurken, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Türkçe, “İyi günler” diyerek başlayan Löw, “Tanıtım filminize hayran kaldım. Türkiye’nin artık turnuva yapmasının zamanı geldi. Türkiye hak etmişti. Bugün biz çok seviniyoruz. Bu bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye’yi de tebrik ederim, inanılmaz bir efor gösterdi. Bence 2030 Dünya Kupası’na da aday olmalılar” dedi.

Türkiye’de daha önce Fenerbahçe ve Adanaspor’da görev yapan ve Türk dostu olarak bilinen Löw, “Türkiye futbola aşık bir ülke. Türklerin de bir turnuva yapmalarını isterim. Evet şimdi seviniyoruz, Türkler üzülüyor işin doğası bu ama sizin de bir gün turnuva düzenlemenizi isterim. EURO 2024’te Almanya’da yaşanan Türklerle bir olacağız” diye konuştu.

Almanya’nın EURO 2024 tanıtım elçisi olan Philipp Lahm ise “Bütün uluslarla birlikte bu turnuvayı düzenleyeceğiz. Almanya’yı bayram yerine çevireceğiz. Türkiye’nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu zaten biliyorduk. Tanıtım filmi 3 dakika onu da izledik ancak açıkçası kendimize odaklanmıştık” ifadelerini kullandı.

Grindel mutlu!

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de şunları söyledi: “UEFA, biz olan büyük güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sorumluluğu omuzlarımızda hissediyoruz. Beklentileri karşılamak için her şeyi yapacağız.”

(MİLLİYET)

PARTNER Rüyada cinsel ilişkiye girdiğini görmek ne anlama geliyor? Rüyada cinsel ilişkiye girdiğini görmek ne anlama geliyor?
Borussia Dortmund 7 - 0 Nürnberg (Bundesliga)Borussia Dortmund 7 - 0 Nürnberg (Bundesliga)
Almanya'da EURO 2024 heyecanı yok! Federasyona tepkiler varAlmanya'da EURO 2024 heyecanı yok! Federasyona tepkiler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
joachim low Almanya EURO 2024

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 toplardım

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 toplardım

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Joachim Löw: Türkiye hak etmişti

Joachim Löw: Türkiye hak etmişti

Borussia Dortmund 7 - 0 Nürnberg (Bundesliga)

Borussia Dortmund 7 - 0 Nürnberg (Bundesliga)

Almanya'da EURO 2024 heyecanı yok! Federasyona tepkiler var

Almanya'da EURO 2024 heyecanı yok! Federasyona tepkiler var

Nuri Şahin Werder Bremen'deki ilk asistini yaptı

Nuri Şahin Werder Bremen'deki ilk asistini yaptı

Bayern, G.Saray'ın rakibini yıktı

Bayern, G.Saray'ın rakibini yıktı

Alman futbolunda EURO 2024 depremi!

Alman futbolunda EURO 2024 depremi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.