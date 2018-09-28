Joachim Löw: Türkiye hak etmişti

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, Türkiye’nin futbola aşık bir ülke olduğunun altını çizdi, “Tanıtım filminize hayran kaldım. Türkiye’nin artık turnuva yapmasının zamanı geldi. Türkiye hak etmişti. Bugün biz çok seviniyoruz. Bu bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye’yi de tebrik ederim, inanılmaz bir efor gösterdi” ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, kararın ardından CNN Türk’e konuşurken, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Türkçe, “İyi günler” diyerek başlayan Löw, “Tanıtım filminize hayran kaldım. Türkiye’nin artık turnuva yapmasının zamanı geldi. Türkiye hak etmişti. Bugün biz çok seviniyoruz. Bu bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye’yi de tebrik ederim, inanılmaz bir efor gösterdi. Bence 2030 Dünya Kupası’na da aday olmalılar” dedi.

Türkiye’de daha önce Fenerbahçe ve Adanaspor’da görev yapan ve Türk dostu olarak bilinen Löw, “Türkiye futbola aşık bir ülke. Türklerin de bir turnuva yapmalarını isterim. Evet şimdi seviniyoruz, Türkler üzülüyor işin doğası bu ama sizin de bir gün turnuva düzenlemenizi isterim. EURO 2024’te Almanya’da yaşanan Türklerle bir olacağız” diye konuştu.