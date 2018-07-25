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Joao Moutinho, Wolverhampton’da

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.07.2018 11:34 | Son Güncelleme

Bu yıl Championship’ten Premier Lig’e yükselen Wolverhampton Wanderers, Monaco’da forma giyen Portekizli futbolcu Joao Moutinho ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Joao Moutinho, Wolverhampton’da

Yedi yıl aradan sonra Premier Lig’e yükselen Wolverhampton Wanderers, yıldızları kadrosuna katmaya devam ediyor. Sarı-siyahlılar, Portekizli kaleci Rui Patricio ve Raul Jimenez’in ardından Fransız ekibi Monaco’da forma giyen Joao Moutinho’yu da 2 yıllığına kadrosuna kattı. Transferin ardından Wolverhampton Wanderers resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, “Premier Lig'de oynamak her futbolcu gibi benim de en büyük hayalimdi. Güzel bir proje sundular ve yeni bir maceraya başlamak istedim. Kulübün hedeflerine ulaşması için çok çalışıp, önemli işler başarmak istiyorum” şeklinde konuştu.

5 Milyon Euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, Monaco ile geçtiğimiz sezon 44 karşılaşmada 1 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Joao Moutinho Wolverhampton Wanderers monaco

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