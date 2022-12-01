Joao Pedro'dan gelen haber Fenerbahçe camiasını yıktı! Akıllarda Mert Hakan Yandaş'ın o bakışları kaldı...

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun başına gelen sakatlık tüm camiayı derinden etkiledi. Bileğini çok acı bir şekilde sakatlayan yıldız oyuncu oyuna devam edemeyerek saha kenarına gelmişti.

MERT HAKAN'IN YÜZ İFADESİ UNUTULMUYOR

Joao Pedro'nun sakatlandığı anda takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'ın yüz ifadesi izleyenlerin aklında yer etti. Büyük üzüntü yaşayan Mert Hakan, Joao Pedro'ya destek oldu. Sahadan ayrılana kadar yanında duran Mert Hakan'ın desteği taraftarlardan tam not aldı.

İLK BİLGİLER GELDİ! DURUMU CİDDİ...

Joao Pedro'nun ayak bileği çok şiştiği için dün bir tespit yapılamamıştı. Joao Pedro’nun bileğinin ciddiyet durumu, dizinin çok önünde olduğu öğrenildi. VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'ndan gelen bu haber, Fenerbahçe taraftarını derinden sarstı.

