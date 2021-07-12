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Jodie Turner-Smith'in Cannes'da mücevherleri çalındı

12.07.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Cannes Film Festivali'ne katılan Jodie Turner-Smith'in mücevherleri çalındı. Ünlü oyuncunun Cannes'daki son gününde 2,5 saat polis merkezinde kaldığı öğrenildi.

Jodie Turner-Smith'in Cannes'da mücevherleri çalındı

2021 Cannes Film Festivali, ünlü oyuncu Jodie Turner-Smith için stresli geçti. 34 yaşındaki oyuncu, mücevherlerinin çalındığı iddiasıyla pazar günü polise şikayette bulundu.

Rol aldığı son filmi After Yang’in prömiyeri için Cannes Film Festivali’ne katılan Turner-Smith, dün Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Cannes’daki son günümün 2,5 saatini polis merkezinde geçireceğimi düşünmezdim ama maalesef buradayım” diye yazdı.

Yerel kaynaklara göre, İngiliz oyuncunun çalınan mücevherleri "10 binlerce euro" tutarındaydı.

Ekran Alıntısı

Fransız Nice Matin gazetesinin haberine göre, Turner-Smith’in festival boyunca kaldığı otel odasında herhangi bir zorlama bulunmadığı tespit edildi. Hırsızlık iddiasıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Turner-Smith, dün, cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddeti önleme gibi alanlarda çalışan Kering Vakfı’nın festival kapsamında düzenlediği söyleşiye katılarak, kadınların ve siyahların film endüstrisinde desteklenmesi ve fırsat eşitliği sağlanması konusunda bir konuşma yaptı.

Amerikalı meslektaşı Joshua Jackson ile 2019’da evlenen Turner-Smith, geçen yıl ilk bebeğini dünyaya getirmişti.

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