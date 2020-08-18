Joe Hart geliyor! Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı...

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük flaş bir transfer hamlesi yaptı; Joe Hart! İngiliz basını Joe Hart'ın Tottenham yolunda olduğunu iddia ederken; yayıncı kuruluştan flaş bir iddia geldi.
beIN SPORTS'un haberine göre; Fatih Karagümrük, İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı
Son olarak Burnley'de forma giyen 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi elinde bulunuyordu.
Kariyerinde 528 maça çıkan Joe Hart, kalesinde 625 gol görürken, 182 müsabakada kalesini gole kapattı.
Çebi'den Cengiz'e, Mensah göndermesi!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
Beşiktaş B planı Cyle Larin
F.Bahçe yeni Moussa Sow'u resmen açıkladı
İngiliz ekibi peşinde! Resmi teklif yapacaklar...
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Trabzonspor'da imza yağmuru! 4 isim birden...
Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı!
Batuhan Karadeniz'in yeni takımı şaşırttı
Dünya devi, koronavirüs nedeniyle 44 milyon avro zararda
Milli yıldızın yeni adresi belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum