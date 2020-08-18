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Joe Hart geliyor! Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.08.2020 13:54 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, İngiliz kaleci Joe Hart ile prensipte anlaştı.

Joe Hart geliyor! Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı...

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük flaş bir transfer hamlesi yaptı; Joe Hart! İngiliz basını Joe Hart'ın Tottenham yolunda olduğunu iddia ederken; yayıncı kuruluştan flaş bir iddia geldi.

beIN SPORTS'un haberine göre; Fatih Karagümrük, İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı

Son olarak Burnley'de forma giyen 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi elinde bulunuyordu.

Kariyerinde 528 maça çıkan Joe Hart, kalesinde 625 gol görürken, 182 müsabakada kalesini gole kapattı.

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