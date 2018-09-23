''O futbolun Kim Kardashian’ı''

Futbolculuk günlerinde yaptığı olay hareketlerle gündeme gelen ve 1260 maça bahis yaptığı gerekçesiyle futboldan 18 ay men edilen Joey Barton, Paris Saint Germain’de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransa’nın L’Equipe gazetesine konuşan Barton, Neymar’ın Messi ve Ronaldo ile aynı düzeyde değerlendirilmeyi hak etmediğini dile getirdi.

Sivri diliyle bilinen Barton, “Bence Neymar futbolun Kim Kardashian’ı. Neymar dünyanın en iyi oyuncusu değil. Bunu Rusya’daki Dünya Kupası’nda gördük. Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede değil ve onun önünde birçok futbolcu var” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcunun reklam fenomeni olduğuna dikkat çeken Barton, “Neymar futbol fenomeninden daha çok reklam fenomeni gibi. Aynı Kardashian’lar gibi” şeklinde konuştu.

2004 YILINDAN BU YANA 15 BİNDEN FAZLA BAHİS YAPTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Çarptırıldığı bahis cezasıyla ilgili konuşan Barton, konuyla ilgili kendi sitesinden açıklamalarda bulunmuş ve "Bu kadar acımasızca cezalandırıldığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Verilen 18 aylık ceza beni dolaylı olarak erken emeklilik kararı alıp futbolu bırakmaya zorluyor. Yaklaşık 13 yıldan beri aktif olarak bahis oynuyorum. 2004 yılından bu yana birçok spor dalına 15 binden fazla bahis yaptım. Gizli saklı yaptığım bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.