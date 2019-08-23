JÖH'ler Karadeniz yaylalarında sıkı takipte

Karadeniz kırsalında, son 5 yıldır düzenlenen operasyonlarda ağır darbe yiyerek bölgeden temizlenen PKK'lı terörist grupların yeni sızmalarının önlenmesi için arazi arama-tarama faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timleri Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında yoğun operasyon yürütüyor. İlk baharda başlatılan bin 800 JÖH timi ve komandoların katılımıyla sürdürülen operasyonlarda, teröristlerin bölgede daha önceden kullandığı erzak ve sığınakları da tek tek ele geçiriliyor. JÖH ve komandoların operasyonlarına insansız hava araçları da destek verirken, Tunceli-Erzincan üzerinden Karadeniz'e yeni terörist unsurlarının sızmasını önlemek için de Gümüşhane ve Giresun kırsalında sınır hatlarına keskin nişancılar konuşlandırılıyor. (DHA)



PARTNER Bu besinler güzelleştiriyor