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JÖH'ler Karadeniz yaylalarında sıkı takipte

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 23.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Karadeniz'de PKK'lı teröristler temizlenirken, bölgeye yeni terörist grupların sızmaması için 5 ilde eş zamanlı operasyonlar devam ediyor. Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi ve komandolar insansız hava araçları destekli operasyon yürütüyor. JÖH timleri, fındık hasadı nedeniyle vatandaşların köylerine inmesiyle boşalan yaylaları sıkı kontrole aldı.

Karadeniz kırsalında, son 5 yıldır düzenlenen operasyonlarda ağır darbe yiyerek bölgeden temizlenen PKK'lı terörist grupların yeni sızmalarının önlenmesi için arazi arama-tarama faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timleri Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında yoğun operasyon yürütüyor. İlk baharda başlatılan bin 800 JÖH timi ve komandoların katılımıyla sürdürülen operasyonlarda, teröristlerin bölgede daha önceden kullandığı erzak ve sığınakları da tek tek ele geçiriliyor. JÖH ve komandoların operasyonlarına insansız hava araçları da destek verirken, Tunceli-Erzincan üzerinden Karadeniz'e yeni terörist unsurlarının sızmasını önlemek için de Gümüşhane ve Giresun kırsalında sınır hatlarına keskin nişancılar konuşlandırılıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
JÖH Karadeniz PKK terör terörist Jandarma

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