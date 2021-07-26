Joher Rassoul kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Joher Rassoul hangi mevkide oynuyor?

Adana Demirspor’la 1 yıl sözleşmesi kalan Joher Rassoul için ne kadar bonservis talep edileceği bilinmiyor. Transferde gaza basan Galatasaray’da Fatih Terim’in gelecek sezon için Valentine Ozornwafor'u kadroda düşünmediği iddia edildi. Savunmayı güçlendirmeyi isteyen sarı-kırmızılıların Joher Rassoul için nabız yokladığı öne sürüldü.

JOHER RASSOUL KİMDİR?

31 Aralık 1995'te Senegal'de doğan Joher Rassoul, Anderlecht'in U21 klasmanında top koşturdu. Ardından 2015'te KSC Lokeren'e transfer olan Joher Rassoul, 2019'da Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Defans ve stoper mevkiinde oynayan 1,87'lik Senagalli yıldız oyuncu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

ADI FENERBAHÇE’YLE DE ANILDI

Savunmaya en son Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk'ü transfer eden Galatasaray, kadrosunda Marcao ve Luyindama dışında Valentine Ozornwafor'u da bulunduruyor.

A Spor’da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, bir ara ismi Fenerbahçe ile anılan Adana Demirspor’un yıldızı Joher Rassoul’ü transfer listesine aldı.

Geçen sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Rassoul, çıktığı 33 maçta takımına 2 asistlik katkı sağladı.

Sarı-kırmızılılarda teknik patron Terim’in, gelecek sezon Ozornwafor'u kadroda düşünmediği iddia edildi.



