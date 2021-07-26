SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Joher Rassoul kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Joher Rassoul hangi mevkide oynuyor?

Joher Rassoul kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Joher Rassoul hangi mevkide oynuyor?

26.07.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın, Adana Demirspor'un 25 yaşındaki stoperi Joher Rassoul için devreye girdiği iddia edildi. Yıldız futbolcuyu menajerlerin sarı-kırmızılı takıma önerdiği belirtildi. Adana Demirspor’un Süper Lig’e yükselmesinde önemli bir rol oynayan Senegalli yıldız futbolcu Joher Rassoul, sol bek ve ön libero bölgelerinde görev alıyor.

Joher Rassoul kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Joher Rassoul hangi mevkide oynuyor?

Adana Demirspor’la 1 yıl sözleşmesi kalan Joher Rassoul için ne kadar bonservis talep edileceği bilinmiyor. Transferde gaza basan Galatasaray’da Fatih Terim’in gelecek sezon için Valentine Ozornwafor'u kadroda düşünmediği iddia edildi. Savunmayı güçlendirmeyi isteyen sarı-kırmızılıların Joher Rassoul için nabız yokladığı öne sürüldü.

JOHER RASSOUL KİMDİR?

31 Aralık 1995'te Senegal'de doğan Joher Rassoul, Anderlecht'in U21 klasmanında top koşturdu. Ardından 2015'te KSC Lokeren'e transfer olan Joher Rassoul, 2019'da Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Defans ve stoper mevkiinde oynayan 1,87'lik Senagalli yıldız oyuncu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

ADI FENERBAHÇE’YLE DE ANILDI

Savunmaya en son Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk'ü transfer eden Galatasaray, kadrosunda Marcao ve Luyindama dışında Valentine Ozornwafor'u da bulunduruyor.

A Spor’da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, bir ara ismi Fenerbahçe ile anılan Adana Demirspor’un yıldızı Joher Rassoul’ü transfer listesine aldı.

Geçen sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Rassoul, çıktığı 33 maçta takımına 2 asistlik katkı sağladı.

Sarı-kırmızılılarda teknik patron Terim’in, gelecek sezon Ozornwafor'u kadroda düşünmediği iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim Joher Rassoul'un peşinde!Fatih Terim Joher Rassoul'un peşinde!
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Galatasaray'dan kaleye takviyeGalatasaray'dan kaleye takviye
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Hız sınırı artacak mı?

Hız sınırı artacak mı?

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Yıldız oyuncu açıkladı: Galatasaray'ı istiyorum

Yıldız oyuncu açıkladı: Galatasaray'ı istiyorum

Canlı yayında evlenme teklifi etti!

Canlı yayında evlenme teklifi etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.