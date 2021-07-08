Joher Rassoul: Samet Aybaba bize şans getirdi

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor’da Joher Rassoul, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor’un şampiyonluğundan dolayı mutlu olduğunu ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyum. Çünkü sezon zor geçti. Geldiğim 2 yıl play-off turuna kaldık. Bu sene direkt çıktık ve bunun için çok fazla çalıştık. Çok mutluyum" diye konuştu.

"SAMET AYBABA BİZE ŞANS GETİRDİ"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ile ilgili görüşlerini belirten Rassoul, "Şanslıyız ve bu şansı Samet hoca getirdi. Geldiğinden beri 10 maç kazandık, 1 beraberlik aldık ve şampiyon olduk. Kamp çok güzel ilerliyor. Taraftarsız oynamak bizim için çok zordu. Çünkü taraftarların tribünde olması büyük bir motivasyon sağlıyordu bizlere. Koronavirüsten dolayı bu şansı yaşayamadık. İnşallah bu sene taraftarlarla beraber daha coşkulu bir şekilde oynayacağız" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA



