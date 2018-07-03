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John Obi Mikel: Arjantin maçından önce babamı kaçırdılar

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 03.07.2018 14:46 | Son Güncelleme

Nijerya kaptanı John Obi Mikel, 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin maçı öncesi babasının kaçırıldığını ve kendisinden 28.000 Dolar fidye istendiğini söyledi.

John Obi Mikel: Arjantin maçından önce babamı kaçırdılar

Nijerya kaptanı John Obi Mikel, ESPN'e akılamaz bir itirafta bulundu! Arjantin maçı öncesi başından geçenleri anlattı, hayrete düşürdü!

Nijerya kaptanı John Obi Mikel, gruptan çıkma adına yüksek önem taşıyan Arjantin maçından 4 saat önce bir telefon aldığını açıkladı. Arayanların babasını kaçırdığını ve Pa Michael Obi'nin sağlıklı şekilde kendisine teslim edilmesi için 28.000 Dolar fidye istediklerini söyledi.

Durumu Nijerya Futbol Federasyonu ve teknik patron Gernot Rohr'a söylemediğini, hiçbir şey olmamış gibi Lionel Messi ve arkadaşlarına karşı sahaya çıktığını belirtti.

"Kafam karışmıştı, ne yapacağımı bilmiyordum. 180 milyon Nijerya halkını hayal kırıklığına uğratamazdım" diyen Obi Mikel şu açıklamaları yaptı:

"Bu durumu kafamdan atmalı ve önce ülkemi temsil etmek için sahaya çıkmalıydım. Eğer yetkili birine ya da herhangi bir kişiye bu durumdan bahsedersem, babamı öldüreceklerini söylediler. Durumu koça söylemedim çünkü koçun ve takımın kafasının da böylesine önemli bir maçtan önce karışmasını istemiyordum. Onunla bu konuyu konuşmayı çok istesem de yapamadım."

OBI MIKEL'İN BABASI DAHA ÖNCE DE KAÇIRILMIŞ

Nijerya, Arjantin'e 2-1 kaybetti ve Dünya Kupası'ndan elendi. Elenmenin hemen ardından evine uçan John Obi Mikel, durumu çözüp Çin'e geçti. Pa Michael Obi'nin dün fidyecilerin elinden kurtarıldığı, Egede'deki Nijerya polisi tarafından sosyal medyada duyurulunca gerçek gün yüzüne çıktı ve John Obi Mikel açıklama yapma gereği duydu.

Kurtarma sırasında polisle fidyeciler arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtildi. Obi Mikel'in babası 2011 yılında da kaçırılmış ve 10 gün sonra kurtarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
john obi mikel nijerya milli takımı

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