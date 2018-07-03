John Obi Mikel: Arjantin maçından önce babamı kaçırdılar

Nijerya kaptanı John Obi Mikel, ESPN'e akılamaz bir itirafta bulundu! Arjantin maçı öncesi başından geçenleri anlattı, hayrete düşürdü!

Nijerya kaptanı John Obi Mikel, gruptan çıkma adına yüksek önem taşıyan Arjantin maçından 4 saat önce bir telefon aldığını açıkladı. Arayanların babasını kaçırdığını ve Pa Michael Obi'nin sağlıklı şekilde kendisine teslim edilmesi için 28.000 Dolar fidye istediklerini söyledi.

Durumu Nijerya Futbol Federasyonu ve teknik patron Gernot Rohr'a söylemediğini, hiçbir şey olmamış gibi Lionel Messi ve arkadaşlarına karşı sahaya çıktığını belirtti.

"Kafam karışmıştı, ne yapacağımı bilmiyordum. 180 milyon Nijerya halkını hayal kırıklığına uğratamazdım" diyen Obi Mikel şu açıklamaları yaptı:

"Bu durumu kafamdan atmalı ve önce ülkemi temsil etmek için sahaya çıkmalıydım. Eğer yetkili birine ya da herhangi bir kişiye bu durumdan bahsedersem, babamı öldüreceklerini söylediler. Durumu koça söylemedim çünkü koçun ve takımın kafasının da böylesine önemli bir maçtan önce karışmasını istemiyordum. Onunla bu konuyu konuşmayı çok istesem de yapamadım."