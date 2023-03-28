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John Wick 4'te Killa Hakan sürprizi! Sosyal medyada gündem oldu

28.03.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı Hollywood yapımı John Wick 4'te Türk rapçi Killa Hakan sürprizi yaşandı. Filmde Killa Hakan'ın isminin kullanılması sosyal medyada gündem oldu.

John Wick 4'te Killa Hakan sürprizi! Sosyal medyada gündem oldu

John Wick serisinin beklenen yeni filmi geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Dünyanın dört bir yanında izlenen yapım seyircisinden tam not alıyor. Hollywood yapımı John Wick 4'te Türk rapçi Killa Hakan göndermesi dikkatlerden kaçmadı.

Almanya'da müzik yapan ünlü şarkıcı Killa Hakan, filmde kendi adıyla yer aldı. Yapımda John Wick'e, Berlin'de Killa Hakan'ı öldürme görevi verilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü rapçi'ye aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Scott Adkins hayat verdi.

killa hakan

Filmdeki Killa Hakan göndermesine twitter üzerinden binlerce yorum yapıldı. Filmi izleyenler; 'Killa Hakan görmeyeli çok değişmiş', 'Killa Hakan neden John Wick'teydi?', 'Tepeden tırnağa aksiyon filminde salona kahkaha attıran tek andı. Killa Hakan farkıyla, bu gurur hepimizin' yorumlarında bulundular.

Killa Hakan 2

Sabah Gazetesi'nden Hakan Uç'un haberine göre; Killa Hakan "Filmde benden esinlenmelerinden dolayı mutlu oldum ve gurur duydum" açıklamasını yaptı.

Keanu Reeves'li John Wick 4, ilk hafta sonunda 206 bin 188 seyirci, beş günde toplam 294 bin 601 seyirciye ulaşarak Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaptı.

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Killa Hakan john wick 4 sosyal medya

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