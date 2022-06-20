Johnathan Motley kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe Beko’ya transfer olan Johnathan Motley kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi’nde sezonu şampiyonlukla tamamlamıştı.

Takım, yeni sezon öncesinde Johnathan Motley'i kadrosuna kattı. Johnathan Motley'in hayatı ve oynadığı takımlar merak edilmeye başlandı. Peki Johnathan Motley kimdir?

JOHNATHAN MOTLEY KİMDİR?

Johnathan Motley, 23 Mayıs 1995 tarihinde Houston’da dünyaya gelmiştir. Eğitiminin sonrasında NBA’e 2017-18’de Dallas Mavericks ile adımını atmış olan isim 2017 Drafı’nda hiçbir takım tarafından seçilmemiştir. Motley, daha sonra Mavericks ile anlaşmış ve sonrasında 11 maçta görev almıştır. G League’de Texas Legends’da yer almış olan Motley, Los Angeles Clippers ile anlaşmıştır.

Ünlü isim, 2021 senesinde ABD’den ayrılarak Kore’ye gitmiş ve Incheon ET Land Elephants ile anlaşma sağlamıştır. Motley, burada geçirdiği sezonda 20.7 sayı – 8.9 ribaund – 3.3 asist ve 1.4 blok ortalamaları elde etmiştir. Dikkatleri üzerine çeken isim geçtiğimiz sezonun başında Lokomotiv Kuban’da yer almıştır.

Motley, Lokomotiv Kuban formasıyla 7DAYS EuroCup’ta yer aldığı 9 maçta 21.2 sayı – 7.0 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları elde etmişti. Ayrıca Mavericks ve Clippers ile NBA’de toplamda 46 maça çıkmıştı ve yer aldığı karşılaşmalarda toplamda 4.9 sayı – 2.4 ribaund ve 0.6 asist ortalamaları elde etmişti.

