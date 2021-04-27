Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Johnny Deep ile olan davasıyla gündeme gelen Amber Heard, yeni filmi Aquaman 2 için çalışmalara başladı

Johnny Deep ile olan davasıyla gündeme gelen Amber Heard, yeni filmi Aquaman 2 için çalışmalara başladı

Seray Üstün Seray Üstün
27.04.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zack Snyder’in yönetmen koltuğunda oturduğu Justice League: Adalet Birliği (Justice League) filminin ardından sinema sektörü hareketlendi. Yeni yapımları büyük bir heyecanla bekleyen sinemasevenler, James Wan’ın devam filmi Aquaman 2’ye gözlerini çevirdi.

Johnny Deep ile olan davasıyla gündeme gelen Amber Heard, yeni filmi Aquaman 2 için çalışmalara başladı

Kısa süre önce Justice League: Adalet Birliği (Justice League) filminde Mera karakterine hayat veren Amber Heard, devam filmi Aquaman 2 geri dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından filme dair bir paylaşım yapan Heard, spor salonunda poz verdi. Johnny Depp ile devam eden hukuk mücadelesi nedeniyle sürekli haberlerdeki yerini alan Heard, paylaşımında yorumları kısıtlamayı tercih etti. Geçtiğimiz aylarda Depp’in hayranları ünlü oyuncunun Aquaman 2 filminin oyuncu kadrosundan çıkartılması için çevrimiçi bir dilekçe yayınlamıştı.

paylaşım

Aquaman 2'nin şu anda 16 Aralık 2022'de gösterime girmesi bekleniyor.

Leonardo DiCaprio Oscar ödüllü filmin yeni uyarlamasında rol alacağı iddia edildiLeonardo DiCaprio Oscar ödüllü filmin yeni uyarlamasında rol alacağı iddia edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi her izlendiğinde güldürüyorHababam Sınıfı Uyanıyor filmi her izlendiğinde güldürüyor
Salda gölü nasıl oluşmuştur? Salda gölü nasıl oluşmuştur?
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

Kelebeği göremeyeceksiniz

Kelebeği göremeyeceksiniz

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Kanye West’in ayakkabısı rekor kırdı! Servet değerinde

Kanye West’in ayakkabısı rekor kırdı! Servet değerinde

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Zorla kadın olarak büyütüldü

Zorla kadın olarak büyütüldü

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.