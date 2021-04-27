Johnny Deep ile olan davasıyla gündeme gelen Amber Heard, yeni filmi Aquaman 2 için çalışmalara başladı

Kısa süre önce Justice League: Adalet Birliği (Justice League) filminde Mera karakterine hayat veren Amber Heard, devam filmi Aquaman 2 geri dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından filme dair bir paylaşım yapan Heard, spor salonunda poz verdi. Johnny Depp ile devam eden hukuk mücadelesi nedeniyle sürekli haberlerdeki yerini alan Heard, paylaşımında yorumları kısıtlamayı tercih etti. Geçtiğimiz aylarda Depp’in hayranları ünlü oyuncunun Aquaman 2 filminin oyuncu kadrosundan çıkartılması için çevrimiçi bir dilekçe yayınlamıştı.

Aquaman 2'nin şu anda 16 Aralık 2022'de gösterime girmesi bekleniyor.



