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  4. Leonardo DiCaprio Oscar ödüllü filmin yeni uyarlamasında rol alacağı iddia edildi

Leonardo DiCaprio Oscar ödüllü filmin yeni uyarlamasında rol alacağı iddia edildi

Seray Üstün Seray Üstün
27.04.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

93.Oscar Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında Oscar ödülünü kazanan Another Round filminin Hollywood versiyonunda Leonardo DiCaprio'nun filmde başrol oynayacağı iddia edildi. DiCaprio hayranlarını sevindiren haberle ilgi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Leonardo DiCaprio Oscar ödüllü filmin yeni uyarlamasında rol alacağı iddia edildi
  1. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında Oscar ödülünü kazanan Danimarka yapımı Another Round, Hollywood’a uyarlanacak ilk yapım olarak kararlaştırıldı. İlginç bir alkol deneyine konu olan dört arkadaşın hikayesini anlatan Another Round, İngilizce olarak yeniden çekilecek. Beyazperde’de yer alan habere göre, Leonardo DiCaprio'nun filmde başrol oynaması bekleniyor ama henüz resmi bir anlaşma henüz sağlanmadı.

DiCaprio’nun prodüksiyon şirketi Appian Way, Jake Gyllenhaal’ın prodüksiyon şirketi Nine Stories ve Elizabeth Banks’ın da dahil olduğu bir ihale savaşının ardından hakları satın aldı. Danimarka filmini yönettiği için sürpriz bir Oscar adaylığı elde eden Thomas Vinterberg, yeniden yapımın baş yapımcılığını Sisse Graum Jørgensen ve Kasper Dissing'le birlikte yapacak.

DÖRT ARKADAŞIN HİKAYESİ

Vinterberg’in Tobias Lindholm’le birlikte kaleme aldığı yapımın Hollywood versiyonunda bu ikili yer almayacak. Başrolünü Mads Mikkelsen'in oynadığı “Another Round”, belirli bir şeyi sürdürme teorisini test etmek için her gün belirli miktarda alkol tüketen dört arkadaşa odaklanıyor.

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Leonardo DiCaprio
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