Leonardo DiCaprio Oscar ödüllü filmin yeni uyarlamasında rol alacağı iddia edildi

DiCaprio’nun prodüksiyon şirketi Appian Way, Jake Gyllenhaal’ın prodüksiyon şirketi Nine Stories ve Elizabeth Banks’ın da dahil olduğu bir ihale savaşının ardından hakları satın aldı. Danimarka filmini yönettiği için sürpriz bir Oscar adaylığı elde eden Thomas Vinterberg, yeniden yapımın baş yapımcılığını Sisse Graum Jørgensen ve Kasper Dissing'le birlikte yapacak.
Vinterberg’in Tobias Lindholm’le birlikte kaleme aldığı yapımın Hollywood versiyonunda bu ikili yer almayacak. Başrolünü Mads Mikkelsen'in oynadığı “Another Round”, belirli bir şeyi sürdürme teorisini test etmek için her gün belirli miktarda alkol tüketen dört arkadaşa odaklanıyor.
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