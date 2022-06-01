MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Johnny Depp - Amber Heard davasını kim kazandı? Kazanan açıklandı! Johnny Depp Amber Heard davası sonucu ne oldu?

Johnny Depp - Amber Heard davasını kim kazandı? Kazanan açıklandı! Johnny Depp Amber Heard davası sonucu ne oldu?

01.06.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütün dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği Johnny Depp Amber Heard davasında sonuç açıklandı. Amerikalı oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki davada kararın ne olduğu merak ediliyor. Peki Johnny Depp - Amber Heard davasını kim kazandı? Dava sonucu ne oldu? İşte kazanan isim!

Johnny Depp - Amber Heard davasını kim kazandı? Kazanan açıklandı! Johnny Depp Amber Heard davası sonucu ne oldu?

Son gelişmelere göre, Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelmiş olan karalama davasında jüri kararını verdi. Haftalardır süren davada kimin kazandığı ise merak ediliyor. Peki Johnny Depp - Amber Heard davasını kim kazandı?

JOHNNY DEPP AMBER HEARD DAVASINI KİM KAZANDI?

Amerika'nın Virginia eyaletinde görülmüş olan davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi. Dava ise bugün sonuçlandı.

JOHNNY DEPP KAZANDI!

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Karara göre, Amber Heard'in Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

depp2

Johnn Depp, 2018 senesinde Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve karşılığında 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı bir hamlede bulunmuş ve Depp'e 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seversin dizisi Asya kimdir?Seversin dizisi Asya kimdir?
Bebek sahilindeki skandal görüntülere Cem Yılmaz'dan olay göndermeBebek sahilindeki skandal görüntülere Cem Yılmaz'dan olay gönderme
Sevgilisiyle tatile çıktı! Survivor Sude mini şortlu pozuyla olay yarattıSevgilisiyle tatile çıktı! Survivor Sude mini şortlu pozuyla olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Shakira'yı aldattı! Suç üstü yakalandı "Ben masusum" dedi ama...

Shakira'yı aldattı! Suç üstü yakalandı "Ben masusum" dedi ama...

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...

NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...

Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yorum: "Erken seçim kapıya dayandı"

Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yorum: "Erken seçim kapıya dayandı"

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.