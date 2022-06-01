Johnny Depp - Amber Heard davasını kim kazandı? Kazanan açıklandı! Johnny Depp Amber Heard davası sonucu ne oldu?

Son gelişmelere göre, Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelmiş olan karalama davasında jüri kararını verdi. Haftalardır süren davada kimin kazandığı ise merak ediliyor. Peki Johnny Depp - Amber Heard davasını kim kazandı?

JOHNNY DEPP AMBER HEARD DAVASINI KİM KAZANDI?

Amerika'nın Virginia eyaletinde görülmüş olan davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi. Dava ise bugün sonuçlandı.

JOHNNY DEPP KAZANDI!

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Karara göre, Amber Heard'in Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Johnn Depp, 2018 senesinde Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve karşılığında 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı bir hamlede bulunmuş ve Depp'e 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

