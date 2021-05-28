Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Vardar, UNDP ile sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratacaklarını belirtti

Türkiye'nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir turizm bilincini yaymayı hedefleyen seyahat acentesi Jolly ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP) yeni projelerini duyurdu.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Kundu oteller bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, sürdürülebilir turizmle ilgili çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'nin zengin mirasının tanıtımı için çalıştıklarını anlatan Vardar, "Ama biliyoruz ki sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve korunması için üzerimize düşen çok şey var. Bu sebeple UNDP ortaklığıyla sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan uzun soluklu bir yolculuğa başladık." ifadesini kullandı.

Vardar, UNDP Türkiye'nin desteklediği projeler aracılığıyla, Türkiye'de sürdürülebilir turizmi geliştirerek, turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, ziyaretçilerin memnuniyet seviyelerinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.