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Jordan Hadaway, 18 yaşında teknik direktör olarak rekor kırdı

FUTBOL HABERLERİ  | 11.02.2020 07:56 | Son Güncelleme

18 yaşındaki İngiliz genç Jordan Hadaway, UEFA B lisansını alması ve hemen ardından Galler'in Caerwys FC kulübünün hocalığını yaparak dünyanın en genç teknik direktörü oldu. Hadaway, şimdi ise Real Madrid'in futbol okullarında antrenör olarak görev yapacak.

Jordan Hadaway, 18 yaşında teknik direktör olarak rekor kırdı

Liverpool Hope Üniversitesi'nde bir öğrenciyken UEFA lisansını alan Haddaway, daha sonra Galler'in Caerwys FC kulübüne teknik direktör oldu ve bu alanda 18 yaşıyla dünya rekoru kırdı.

Daha sonra ise Real Madrid'in antrenörlük derslerinin verildiği eğitimlere katılan Haddaway şimdilerde Avrupa çapında İspanyol devinin futbol okullarında antrenör olarak görev yapacak.

Jordan Hadaway

"YAŞIMA RAĞMEN BANA SAYGI DUYACAKLARINI BİLİYORDUM"

Bu genç yaşta antrenörlük konusunda kendisini geliştiren Haddaway, Caerwys'deki ilk günlerini anlattığı açıklamasında, "Yaşıma rağmen bana saygı duyacaklarını biliyordum. İlk çalışmaya başladığımızda takıma 'Beni burada istemiyorsanız söyleyin' dedim. En yaşlısı 36 yaşında olan kadroda deneyimli futbolcular vardı" şeklinde konuştu.

"ÇOK AYRICALIKLI BİR DURUM, MUHTEŞEM BİR DUYGU"

Yaptığı çalışmalar Real Madrid'in ilgisini çektikten sonra eğitimlerine katılan Hadaway, "UEFA B lisansımı bitirmem beklendikten sonra Real Madrid'de tam kadrolu personel oldum. Çok ayrıcalıklı bir durum. Raul, Arbeloa, Roberto Carlos, Solari gibi kişilerle yanyana çalışmak muhteşem bir duygu" sözlerini kullandı.

(Sporx)

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Jordan Hadaway real madrid

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