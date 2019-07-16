Jorge Fernandes: Meydan okumak için geldim

Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonuyla bir sezon için Portekiz temsilcisi Porto'dan kiraladığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Türkiye'deki ilk röportajını AA muhabirine verdi.

Kariyerinde ilk kez ülkesi dışında forma giyecek Fernandes, lacivert-beyazlı takıma transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kasımpaşa'ya gelerek meydan okumayı tercih ettim. Bu kulüp, beni hem kişilik hem de oyuncu olarak geliştirecek. Kasımpaşa'da sergileyeceğim performansın kariyerimi bir adım ileri taşıyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı kulübün oldukça iyi imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Portekizli futbolcu, "Önceliğim, Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak. Burada iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Bu sezon takım arkadaşlarımla elimizden geleni yaparak Kasımpaşa'yı en iyi noktaya taşımak için çalışacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE HAKKINDA HEP OLUMLU İFADELER DUYDUM"

Jorge Fernandes, Türkiye ve Türk futbolu hakkında hep olumlu cümleler duyduğunu dile getirdi. Daha önce Türkiye'de forma giyen Portekizli oyuncularla konuştuğunu vurgulayan 22 yaşındaki stoper, "Tondela'da oynarken Pepe ile konuşma fırsatım oldu. Türkiye hakkında kiminle konuşsam hep olumlu şeyler söylediler. Kariyerim için doğru bir adım ve ileri gitmenin yollarından birisi olduğundan bahsettiler." açıklamasını yaptı.