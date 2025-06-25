Jorge Jesus'a yeni talip geldi! Cristiano Ronaldo'nun hocası oluyor...

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Pioli’yle yollarını ayıran Suudi kulübü Al-Nassr, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus’la görüşüyor. Al-Nassr da teknik direktörlük koltuğu için daha önce Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk’un da ismi geçmişti.

Jorge Jesus daha önce 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştırmış ve ardından Arabistan kulübü Al-Hilal’in başına geçmişti.

LİG BAŞARISIZLIĞI SONUNU GETİRDİ

Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Eylül 2024’te göreve gelen Pioli yönetiminde Suudi Pro Ligi’ni 70 puanla 3. sırada tamamlamış ve AFC Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynama başarısı gösterdi.