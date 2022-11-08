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Jorge Jesus, basın toplantısına damga vurdu! Sandalye ile imtihanı...

08.11.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve puanını 29'a yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, müsabakada büyük heyecan yaşarken, maç sonunda sevinçle taraftarları selamlamıştı. Portekizli çalıştırıcı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına sandalyesiyle oynayarak damgasını vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus fırtınası esiyor. Sarı - lacivertliler, karşılaşmada 10 kişi kalmasına rağmen rakibini mağlup etmiş ve taraftarlarını sevince boğmuştu. Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran futbolseverler, maç sonunda teknik direktör Jorge Jesus'un adını haykırmış ve tecrübeli çalıştırıcı da desteğe alkışlarla karşılık vermişti.

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Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına da damgasını vurdu.

SANDALYE İLE OYNADI

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Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Jesus'un mutluluğu, hareketlerine de yansıdı. Başarılı teknik direktör, basın toplantısı düzenlediği esnada oturduğu sandalyeyle bir aşağı bir yukarı oynaması ve gülümesemesi dikkat çekti.

Jesus'un bu görüntüleri, Fenerbahçeli taraftarların ilgisini çekti ve beğenisini topladı.

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