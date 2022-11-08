Jorge Jesus, basın toplantısına damga vurdu! Sandalye ile imtihanı...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus fırtınası esiyor. Sarı - lacivertliler, karşılaşmada 10 kişi kalmasına rağmen rakibini mağlup etmiş ve taraftarlarını sevince boğmuştu. Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran futbolseverler, maç sonunda teknik direktör Jorge Jesus'un adını haykırmış ve tecrübeli çalıştırıcı da desteğe alkışlarla karşılık vermişti.

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına da damgasını vurdu.

SANDALYE İLE OYNADI

Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Jesus'un mutluluğu, hareketlerine de yansıdı. Başarılı teknik direktör, basın toplantısı düzenlediği esnada oturduğu sandalyeyle bir aşağı bir yukarı oynaması ve gülümesemesi dikkat çekti.

Jesus'un bu görüntüleri, Fenerbahçeli taraftarların ilgisini çekti ve beğenisini topladı.

