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Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo transferini açıkladı! ''Ronaldo ile arkadaşız ama...''

16.08.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo sorusuna yanıt verdi. Jesus, "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo transferini açıkladı! ''Ronaldo ile arkadaşız ama...''
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Cristiano Ronaldo ve transfer sorusuna yanıt verdi.

Sağ bek almayı düşünüp düşünmediği sorulan Jesus, "Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Samuel-Osayi dışında Burak Kapacak var, Ferdi var. Fenerbahçe'nin o pozisyonda bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

RONALDO SORUSUNA GÜLEREK YANIT

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Cristiano Ronaldo'nun Jesus'u tanıdığı için Fenerbahçe'ye gelebileceğine yönelik haberler olduğu hatırlatılan Jesus, bu soruya gülerek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim ama benim istemediğim için değil kendisinin istememesinden dolayı." yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo fenerbahçe
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