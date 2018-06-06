SPOR

Jorge Jesus, El-Hilal'in teknik direktörü oldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık anlaştı.

Jorge Jesus, El-Hilal'in teknik direktörü oldu

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllığına anlaşmaya vardı. El-Hilal Kulübünden yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Tüm kariyerini ülkesinde geçiren Portekizli çalıştırıcı, Vitoria Guimaraes, Braga, Benfica ve Sporting Lizbon gibi takımlarda görev yaptı.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Fenerbahçe - Monaco manşetleriFenerbahçe - Monaco manşetleri
Gazete manşetleri (17 Temmuz)Gazete manşetleri (17 Temmuz)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jorge jesus El-Hilal Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Fenerbahçe'nin ilk hedefi dünyaca ünlü çalıştırıcı Luis Enrique

Fenerbahçe'nin ilk hedefi dünyaca ünlü çalıştırıcı Luis Enrique

Teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

Teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

Antalyaspor Sergen Yalçın'a talip oldu

Antalyaspor Sergen Yalçın'a talip oldu

Galatasaray ve UEFA arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Galatasaray ve UEFA arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jorge Jesus, El-Hilal'in teknik direktörü oldu

Jorge Jesus, El-Hilal'in teknik direktörü oldu

Fenerbahçe - Monaco manşetleri

Fenerbahçe - Monaco manşetleri

Gazete manşetleri (17 Temmuz)

Gazete manşetleri (17 Temmuz)

16 Temmuz 2016 (Gazete manşetleri)

16 Temmuz 2016 (Gazete manşetleri)

Gazete manşetleri (15 Temmuz)

Gazete manşetleri (15 Temmuz)

Şampiyon Portekiz'e çılgın karşılama

Şampiyon Portekiz'e çılgın karşılama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.