Jorge Jesus ile Ali Koç görüşmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı derbide, rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a yönelmişti.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞME

Alınan mağlubiyetin ardından Ali Koç ile toplantı yapan Jesus, sorumlunun kendisi olduğunu söyledi. Takımının başarısız durumunun kendisini bağladığını ve oyuncuların hiçbir suçunun olmadığını ifade eden Jorge Jesus, kontratıyla ilgili de konuştu. Kendisinin ve yardımcılarının 1 yıllık sözleşme yaptığını söyleyen Jesus, sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını kesin bir dille yineledi. Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda da takımdan ayrılacağını söyleyen Jesus, kontratının 1 yıllık olduğunu ve ülkesine döneceğini ifade etti.

TAHTADAKİ İLGİNÇ DETAY

Ali Koç'un takımın 4'lü savunma oynamasını istediği bilinirken, Jorge Jesus'un 3'lüyü tercih etmesi tartışmalara neden olmuştu. Jorge Jesus'un Ali Koç ile görüşmesinin ardından taktik tahtasında 4'lü savunma çalıştığı gözlendi.



