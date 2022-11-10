Jorge Jesus, ''Sakın göndermeyin'' dedi! Dünya devi devrede...

Jorge Jesus'un planlarında önemli bir rolde oynayan Miguel Crespo'ya Atletico Madrid yeniden talip oldu. Sezon başında Crespo'yu çok isteyen fakat Fenerbahçe ile anlaşamayan Atletico Madrid niyeti bozdu...

JORGE JESUS: "SAKIN GÖNDERMEYİN"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ali Koç ile yaptığı toplantıda Crespo'nun, kendi taktiği için değişilmez oyuncu olduğunu ifade etti. Bu nedenle Crespo'nun ne pahasına olursa olsun gönderilmesini istemeyen Portekizli teknik adam raporunu yönetime iletti. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den gelecek transfer teklifine ne cevap vereceği merak konusu oldu.



