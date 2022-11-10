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Jorge Jesus, ''Sakın göndermeyin'' dedi! Dünya devi devrede...

10.11.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sezonun flaş isimlerinden olan Miguel Crespo'ya İtalyan takımların takibi yönetimi mutlu ediyor. Sezon başında İspanyol devi Atletico Madrid'in ilgilendiği Miguel Crespo için İspanyol kulübü yeniden devreye girdi. Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasını istemediği yıldız oyuncu için Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Jorge Jesus, ''Sakın göndermeyin'' dedi! Dünya devi devrede...
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus'un planlarında önemli bir rolde oynayan Miguel Crespo'ya Atletico Madrid yeniden talip oldu. Sezon başında Crespo'yu çok isteyen fakat Fenerbahçe ile anlaşamayan Atletico Madrid niyeti bozdu...

JORGE JESUS: "SAKIN GÖNDERMEYİN"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ali Koç ile yaptığı toplantıda Crespo'nun, kendi taktiği için değişilmez oyuncu olduğunu ifade etti. Bu nedenle Crespo'nun ne pahasına olursa olsun gönderilmesini istemeyen Portekizli teknik adam raporunu yönetime iletti. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den gelecek transfer teklifine ne cevap vereceği merak konusu oldu.


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Atlético Madrid Miguel Crespo Jorge Jesus fenerbahçe Zehra Çilingiroğlu

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