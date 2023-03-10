Jorge Jesus, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ilk kez bu kadar net itiraf etti! ''Türkiye çok soğuk, alışamadım''

Fenerbahçe ile 1 yıllık kontrat yapan ve sezon sonunda mukavelesi sona erecek Jorge Jesus, Türkiye'den ayrılmak istediğini ilk kez bu kadar net bir şekilde duyurdu. Sezon sonunda kontratı bittikten sonra ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jesus'un sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

"ZOR AMA HENÜZ BİTMEDİ"

Sevilla maçının ardından Fenerbahçe'nin tur şansını değerlendiren Jorge Jesus, "Eğer o maçta da ilk yarıdaki gibi oynarsak goller atabileceğimiz düşünüyorum. Tur, başladığımız noktaya göre daha zor ama henüz bitmedi." dedi.

BREZİLYALI GAZETECİYE KONUŞTU

Brezilyalı gazeteci Paparazzo Rubro-Negro, kendi özel kanalında yaptığı programa konuk olarak Jorge Jesus'u aldı. Fenerbahçe kariyeriyle ilgili konuşan Jesus, Türkiye'ye uyum sağlayamadığını ve takımdan ayrılmak istediğini itiraf etti.

"TÜRKİYE ÇOK SOĞUK"

Paparazzo Rubro-Negro'ya konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." diyerek ayrılığı gayri resmi bir şekilde duyurmuş oldu.

FLAMENGO VE BREZİLYA MİLLİ TAKIMI

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Brezilya'nın köklü takımlarından Flamengo'ya geçeceği konuşulan Jesus'un ayrıca Brezilya Milli Takımı için de adı anılıyor.



