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Jorge Jesus, Suudi Arabistan’da tarih yazıyor! Kral Kupası da Al Hilal'in oldu

01.06.2024 01:25
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Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Al Nassr'a 5-4 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Al Hilal, sezonun 3'üncü kupasını da kazandı.

Jorge Jesus, Suudi Arabistan’da tarih yazıyor! Kral Kupası da Al Hilal'in oldu

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ve Al Nassr, Kral Abdullah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 7'nci dakikada Aleksandar Mitrovic ve 88’nci dakika Ayman Yahya'nın attığı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kupayı kazanan taraf oldu.

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MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADILAR

Öte yandan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. Al Nassr’da 56’ncı dakika David Ospina kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Al Hilal’de ise 87’nci dakika Al Bulayhi ve 90’ncı dakika Kalidou Koulibaly oyun dışında kaldı. Al Hilal karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

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JORGE JESUS'TAN 1 SEZONDA 3 KUPA

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, bu sezon 3'üncü kupasını kazandı. Al Nassr'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Suudi Arabistan Kral Kupası'nın sahibi olan Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası ile Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu da kazanmıştı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Al Hilal Jorge Jesus
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