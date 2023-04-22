Jorge Jesus'tan Arda Güler paylaşımı! 'Spor salonunda...'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olmuştu. Sarı - lacivertliler, 30. dakikasında 1-0 geriye düştüğü maçın 88. ve 90+3. dakikasında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Bu skorla şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyan sarı - lacivertliler, moralli bir şekilde İstanbulspor karşılaşmasının çalışmalarına başladı.
Hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş bir paylaşım geldi.
Portekizli çalıştırıcı, son haftalarda sık sık ilk 11'de yer verdiği genç yıldız Arda Güler'e taktik verdiği videoyu paylaştı.
Jesus'un gönderisinde, "Spor salonunda bir antrenman daha" ifadeleri yer aldı. Sarı - lacivertli taraftarlar, Jesus'un paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.