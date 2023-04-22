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Jorge Jesus'tan Arda Güler paylaşımı! 'Spor salonunda...'

22.04.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de kritik viraja girilirken, son haftalarda aldığı son dakika galibiyetleriyle şampiyonluk yarışına tutunan Fenerbahçe'de 31. haftada oynanacak olan İstanbulspor maçı için hazırlıklar devam ediyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, ilk 11'de sık sık yer vermeye başladığı Arda Güler ile ilgili Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olmuştu. Sarı - lacivertliler, 30. dakikasında 1-0 geriye düştüğü maçın 88. ve 90+3. dakikasında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Bu skorla şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyan sarı - lacivertliler, moralli bir şekilde İstanbulspor karşılaşmasının çalışmalarına başladı.

Hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş bir paylaşım geldi.

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Portekizli çalıştırıcı, son haftalarda sık sık ilk 11'de yer verdiği genç yıldız Arda Güler'e taktik verdiği videoyu paylaştı.

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Jesus'un gönderisinde, "Spor salonunda bir antrenman daha" ifadeleri yer aldı. Sarı - lacivertli taraftarlar, Jesus'un paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

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