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Jorge Jesus, Trabzonspor maçındaki mağlubiyetin nedenini açıkladı!

24.12.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyetin nedenini açıkladı.

Jorge Jesus, Trabzonspor maçındaki mağlubiyetin nedenini açıkladı!

Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyetin nedenini açıklayan Jesus, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Trabzonspor'un lider olma hırsı var. 11'e 11'de daha iyiydik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. 10 kişi kaldıktan sonra her şey değişti." dedi.

"HEP BİR EKSİKTEN KAYBETTİK"

"Dengeyi yakalayamadık. Üç maç üst üste kırmızı gördük. Hep bir kişi eksikken kaybettik. Miguel Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık. Bunu konuştuk, teknik veya taktik problem değil. Ama 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor."


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