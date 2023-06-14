Jorge Jesus'un Arda Güler ile vedalaşması gündem oldu! "Nereye gidiyorsun"

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, kazanılan Ziraat Türkiye Kupası taraftarların yüzünü güldürürken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus takıma veda etmişti.
Düzenlenen basın toplantısında 'artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim' diyen Jesus, maçın ardından soyunma odasına inerek oyuncularına da veda etti.
Soyunma odasında futbolcularla tek tek vedalaşan Jesus'un, Arda Güler ile vedası sosyal medyada viral oldu. Jesus'un 'görüşürüz' demesi üzerine Güler, 'Nereye gidiyorsun' şeklinde yanıt verdiği görüldü.