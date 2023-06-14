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Jorge Jesus'un Arda Güler ile vedalaşması gündem oldu! "Nereye gidiyorsun"

14.06.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupaya uzanmasının ardından Sarı-Lacivertliler'e veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus soyunma odasında oyuncularına da veda ederken, genç yıldız Arda Güler ile arasında geçen diyalog gündem oldu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, kazanılan Ziraat Türkiye Kupası taraftarların yüzünü güldürürken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus takıma veda etmişti.

"OYUNCULARINA VEDA ETTİ"

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Düzenlenen basın toplantısında 'artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim' diyen Jesus, maçın ardından soyunma odasına inerek oyuncularına da veda etti.

ARDA'YA VEDASI GÜNDEM OLDU

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Soyunma odasında futbolcularla tek tek vedalaşan Jesus'un, Arda Güler ile vedası sosyal medyada viral oldu. Jesus'un 'görüşürüz' demesi üzerine Güler, 'Nereye gidiyorsun' şeklinde yanıt verdiği görüldü.


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