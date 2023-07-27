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''Jorge Jesus'un kulakları çınlasın'' Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdiler...

27.07.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yazarları Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu farklı mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Zimbru'yu 5-0 mağlup etmesinin ardından spor medyasında sarı-lacivertlilere övgü dolu sözler söylendi.

"JESUS’UN KULAKLARI ÇINLASIN"

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"Djiku’nun Szymanski’nin (ilk golünü attı) kumaşları iyi, faydalı olacakları kesin. Eskilerden Ferdi (golü alkışlandı) yine maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Osayi hırsı, enerjisi ve ofansif futbola katkısı ile alkışı aldı. (Onu kulübede tutan Jesus’un kulakları çınlasın) Çabuk oynayan, yaratıcı ayaklara sahip, takım uyumunu erken yakalamış Fenerbahçe’nin ilk 30 dakikada bulduğu gollerle maçın finalide belli olmuştu." (Faik Çetiner-Fanatik)

"DAHA MAÇIN 10 DAKİKASINDA ÖNEMLİ 2 GERÇEK BELLİ OLDU"

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"Daha maçın 10 dakikasında önemli 2 gerçek belli oldu. İlki Tadiç’in maçın yıldızı olacağı, ikincisi de Fenerbahçe’nin kendi sikletinde bir takımla oynamadığı ve maçı rahat kazanacağı. Yine de her bölgesinde yeni isimlerin olduğu, özellikle forvet hattının adeta yeniden dizayn edildiği Fenerbahçe’nin iştahlı görüntüsü ve pek de uyum sorunu yaşmayacağı attığı goller ve hücum organizasyonlarıyla hissedildi. Enfes bir Ferdi golü, Kent ve Tadiç’in etkisi ile skor ilk yarıdan 2-0’a geldi." (Erman Özgür-Fanatik)

"KADROYA DAHA GİRECEK OYUNCULAR DA OLACAK"

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"Dzeko'nun dördüncü goldeki asisti, bir pas nasıl böyle ölçülü ve kaliteli atılır rejisine girer. Geçen sezonun çizgi defansı olmadı hiç. Rakibi ofsayta düşürmek için de uğraşmadılar. Osayi, Djiku ve Ferdi'nin süratları, rakibin "sızma" seçeneklerini çıkmaza soktu. Yine Tadic'e dönelim. Çok konuşacağız O'nu. Ferdi ile ritim yakaladıklarını da gördük. Kent ile Osayi'de bu daha yok. Kadroya daha girecek oyuncular da olacak. Zamana ihtiyaçları var ama Koç-Kartal ikilisi "tabanca" gibi bir takım yapmışlar." (Gürcan Bilgiç-Fotomaç)

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