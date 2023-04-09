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Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'nun o beğenisi sonrası taraftar deliye döndü! "Fenerbahçe nankör, yeni takımı..."

09.04.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımdaki geleceği Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündemi olmuş durumda. Tecrübeli hoca için birçok iddia ortaya atılırken, Jesus'un oğlundan taraftarı çok kızdırıcak bir hamle geldi. İşte detaylar...

Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'nun o beğenisi sonrası taraftar deliye döndü! "Fenerbahçe nankör, yeni takımı..."

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ligde sona yaklaşılırken gündeme gelen konulardan biri de Jorge Jesus'un sözleşmesi... Sarı-Lacivertliler ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Portekizli hocanın takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, zaman zaman alınan kötü sonuçlar sonrası eleştiri oklarının hedefi olsa da Kayserispor karşısında başarılı sonuç alınması ve kupada bir üst tura yükselinmesi sonrası 'devam' kararı alındığı öğrenilmişti.

TARAFTARI KIZDIRDI

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Tüm bunlar yaşanırken, Tânia, Mauro ve Gonçalo isminde 3 çocuğu bulunan Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan Fenerbahçe taraftarını oldukça kızdıran bir hamle geldi.

O PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ

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Fenerbahçe teknik direkötür Jorge Jesus'un büyük oğlu Gonçalo Jesus, babasını Flamengo'ya döneceğine dair sosyal medyada yapılan paylaşımları beğendi.

"FENERBAHÇE NANKÖR..."

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Jorge Jesus'un oğlu Goncalo, "Fenerbahçe'yi nankör bir kulüp olarak nitelendiren ve Flamengo'ya dönmesi gerektiğini belirten" bir yorumu beğendi. Fluminense-Flamengo derbisinden sonra Fenerbahçe'nin eski hocası Vítor Pereira'nın görevden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FLAMENGO İÇİN METİN YAYINLADI

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Koyu bir Flamengo taraftarı olan Gonçalo Jesus, Jorge Jesus 2020'de kulüpten ayrıldığında Flamengo için bir metin yayınladı. Ayrıca Flamengo'nun Maracanã'daki maçlarında formayla izleyecek kadar fanatik bir taraftar.


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