Jorge Jesus'un takımından dünyaca ünlü golcüye astronomik teklif! Yıllık maaşı ise dudak uçuklattı...

Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında göreve getirilen; Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan teknik direktör Jorge Jesus, sezonun sona ermesiyle birlikte sarı - lacivertlilere veda etmişti. Portekizli çalıştırıcı, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'e imza atmıştı.

Şu ana kadar kadrosuna Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves ile Malcom'u katan Jesus'un takımı, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i gündemine aldı.

ASTRONOMİK TEKLİF

Sky Sports'un haberine göre Al Hilal, geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli'nin yıldız ismi için 140 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Napoli'nin ise Nijeryalı golcü için beklentisinin 150 milyon euro olduğu aktarıldı.

YILLIK 52 MİLYON EURO

Öte yandan Al Hilal'in Osimhen için yıllık 52 milyon euroluk maaşı da gözden çıkardığı belirtildi.

Geride bıraktığımız sezon Napoli ile 39 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 31 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

