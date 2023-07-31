SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Jorge Jesus'un takımından dünyaca ünlü golcüye astronomik teklif! Yıllık maaşı ise dudak uçuklattı...

Jorge Jesus'un takımından dünyaca ünlü golcüye astronomik teklif! Yıllık maaşı ise dudak uçuklattı...

31.07.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında olan ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayarak sarı - lacivertlilere veda eden teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'le anlaşmıştı. Şu ana kadar kadrosuna Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves ile Malcom'u katan Al Hilal'in gündemindeki yıldız futbolcu ve yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında göreve getirilen; Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan teknik direktör Jorge Jesus, sezonun sona ermesiyle birlikte sarı - lacivertlilere veda etmişti. Portekizli çalıştırıcı, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'e imza atmıştı.

GÜNDEM: VICTOR OSIMHEN!

73RRBOUOZVNVLDC6ZG2DM3FBD4

Şu ana kadar kadrosuna Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves ile Malcom'u katan Jesus'un takımı, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i gündemine aldı.

ASTRONOMİK TEKLİF

4A6TMCBXRVPN7FOZYX5TRCVWCY

Sky Sports'un haberine göre Al Hilal, geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli'nin yıldız ismi için 140 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Napoli'nin ise Nijeryalı golcü için beklentisinin 150 milyon euro olduğu aktarıldı.

YILLIK 52 MİLYON EURO

U2OURKZEJRLZFKLR52R4SVVLBU

Öte yandan Al Hilal'in Osimhen için yıllık 52 milyon euroluk maaşı da gözden çıkardığı belirtildi.

Geride bıraktığımız sezon Napoli ile 39 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 31 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartal'dan Cengiz Ünder ve Livakovic açıklaması!Kartal'dan Cengiz Ünder ve Livakovic açıklaması!
Terim'in prensiydi, Süper Lig'de o takıma kiralandı!Terim'in prensiydi, Süper Lig'de o takıma kiralandı!
Beşiktaş resmen açıkladı! İşte maaşı ve imza parası...Beşiktaş resmen açıkladı! İşte maaşı ve imza parası...
Anahtar Kelimeler:
Al Hilal Jorge Jesus victor osimhen atan fenerbahçe yıllık sezon bıraktı süper li portekizli ekipleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"
Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.