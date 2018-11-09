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Jorge Sampaoli'nin basın sözcüsü Zequi Sche: Fenerbahçe'nin görüşmeyi yalanlaması üzücü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.11.2018 18:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin 'Sampaoli ile görüşmemiz olmamıştır' açıklaması üzerine Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli cephesinden açıklama geldi. Sampaoli'nin basın sorumlusu Zequi Sche, "Böyle şeyler maalesef her yerde oluyor. Yalanlamalarına üzüldük" dedi.

Jorge Sampaoli'nin basın sözcüsü Zequi Sche: Fenerbahçe'nin görüşmeyi yalanlaması üzücü

Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son verdikten sonra listenin ilk sırasına Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli'yi almış ve Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes ile görüşmelere başlamıştı.

Galatasaray derbisinden önce başlayan görüşmeler bu hafta başına kadar sürmüş ancak, Erwin Koeman'ın performansının da beklenilmesine karar verilmişti.

Koeman'ın Galatasaray ve Anderlecht karşılaşmalarında aldığı sonuçların ardından Hollandalı teknik adamla yola devam etmeye karar veren sarı-lacivertliler, bugün yapılan açıklamayla birlikte Jorge Sampaoli'yle herhangi bir temaslarının olmadığını açıklayarak çıkan haberleri yalanlamıştı. Ancak Sampaoli cephesinden de bu yalanlamaya karşı bir açıklama geldi.

"YAPILAN YALANLAMA ÜZÜCÜ"
Sampaoli'nin basın danışmanı Zequi Sche, kulübün geçtiği yalanlama üzerine yaptığı açıklamada, "Bu onların açıklaması. Bu gibi şeyler maalesef dünyanın her yerinde oluyor. Sampaoli'nin avukatı Barredes de çıkan haberleri okudu ve üzüldü. Ancak biz sakiniz" ifadelerini kullandı.

Bu arada Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes'in Fenerbahçeli yöneticilerle bazı konularda orta yolu bulamadığı ve görüşmelerin de bundan dolayı kesildiği öğrenildi. Kulüp tarafından yapılan yalanlama da, görüşmelerin kesilmesinin ardından gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Jorge Sampaoli Fenerbahçe Zequi Sche

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam kümeye oynayan takıma gelmem diyince fenoş yalanlama yapmış işte durum bu muhaaaa
MahLook sürüsü !
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