Jose Luis Rodriguez Real Madrid'e transfer olacağını açıkladı!

Uruguay Ligi takımlarından Danubio'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Jose Luis Rodriguez, transfer açıklamalarında bulundu.
''ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GİDEBİLİRİM''
Rodriguez, ''Transfer sezonu kapanmadan Real Madrid'e transfer olma olasılığım vardı. Menajerlerim hala Real Madrid ile görüşüyor. Önümüzdeki günlerde oraya gidebilirim. Takımımın sonraki maçında oynamayacağım. Çünkü yakın zamanda seyahat edeceğim.'' diye konuştu.
Uruguay U20 takımında forma giyen Jose Luis Rodriguez, sağ bek pozisyonunda görev alıyor.
(Sporx)
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