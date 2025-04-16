SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Jose Morais: "Galatasaray’a karşı en iyi şekilde hazırlanmamız lazım"

Jose Morais: "Galatasaray’a karşı en iyi şekilde hazırlanmamız lazım"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.04.2025 13:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trendyol Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Galatasaray’ın çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Jose Morais: "Galatasaray’a karşı en iyi şekilde hazırlanmamız lazım"

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK, 18 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Galatasaray’a konuk olacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde sürdüren yeşil-beyazlılar, çalışmalarına Bodrum Stadyumu’nda yoğun tempoda devam etti. Ligde çıkış yakalamak isteyen Bodrum FK’da, Morais’in özellikle taktik çalışmalara ağırlık verdiği gözlendi. Galatasaray karşısında kontrollü bir oyun planı hedefleyen Morais, öğrencilerinden sahada maksimum mücadele bekliyor. Antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Bodrum FK, İstanbul’dan puan ya da puanlarla dönerek hem moral kazanmayı hem de ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

"GALATASARAY’A KARŞI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAMIZ LAZIM"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdüklerini belirterek, "Zor bir mücadele olacak, Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri ki son yıllarda da zaten kazandığı şampiyonluklar ve aldığı kupalarla ligi domine etmiş takımlardan biri. Benim oyuncularım için de bu maçları oynamak önemli bir deneyim. Galatasaray son dönemde çok formda bir takım, kaliteli oyuncuları var. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım çünkü çok güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Puan tablosuna bakarak değişimi sağlayamıyoruz. Biz her zaman olduğu gibi maç maç bakıp sonrasında puan tablosunda neler olacak hep birlikte göreceğiz" dedi.

Canlı Skor

Kırık ayağıyla bronz madalya kazandıKırık ayağıyla bronz madalya kazandı
Dusan Tadic'ten şampiyonluk açıklaması!Dusan Tadic'ten şampiyonluk açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
bodrumspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şakir Paşa Ailesi setinde bir kez daha yangın çıktı! Set amiri hayatını kaybetti

Şakir Paşa Ailesi setinde bir kez daha yangın çıktı! Set amiri hayatını kaybetti

Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır

Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır

Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Kadın futbolunda skandal! Rakibinin cinsel organına dokunup 'penisin var mı?' diye sordu

Kadın futbolunda skandal! Rakibinin cinsel organına dokunup 'penisin var mı?' diye sordu

Sponsorlar devrede! G.Saray'a para yağacak

Sponsorlar devrede! G.Saray'a para yağacak

Fatih Terim'e büyük saygı... Arda Turan o tezahüratı duyunca tribünleri susturdu!

Fatih Terim'e büyük saygı... Arda Turan o tezahüratı duyunca tribünleri susturdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.