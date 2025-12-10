Jose Mourinho, Arda Güler'in yeni teknik direktörü mü oluyor?

Dünya futbolunun en karizmatik teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, Benfica kariyerine odaklanmışken adı bir kez daha eski aşkı Real Madrid ile anılmaya başlandı. İspanyol devinde Xabi Alonso'nun geleceğinin tartışıldığı şu günlerde, Madrid tribünlerinin bir kısmının "Mourinho geri dönsün" çağrısı basında geniş yankı buldu. Ancak Portekizli teknik adam, bu romantik dedikodulara son noktayı kendine has üslubuyla koydu.

"KONU ZATEN KAPALI, ONU AÇAN SİZSİNİZ!"

Benfica'nın düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Xabi Alonso'nun yerine Real Madrid'e döneceğiniz konuşuluyor, bu ihtimal masada mı?" sorusu üzerine Mourinho'nun yüz ifadesi değişti. Önce soruyu ciddiye almadığını vücut diliyle belli eden tecrübeli hoca, ardından gülümseyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Mourinho, "Bu konuyu kapatmam gerekmiyor, çünkü zaten kapalı. Bu konu kapandı, onu tekrar açan sizsiniz!" diyerek Real Madrid defterinin kendisi için tamamen kapandığını net bir dille ifade etti.

TARAFTAR İSTİYOR AMA KAPILAR DUVAR!

Mourinho'nun bu açıklaması, Real Madrid taraftarları arasında hayal kırıklığı yarattı. Özellikle kulübün eski, agresif ve iddialı günlerini özleyen bir kesim taraftar, Mourinho ismini sosyal medyada gündemde tutmaya devam ediyordu.

Ancak Benfica Teknik Direktörü, yaptığı bu açıklamayla İspanya'ya dönüş biletini yırttığını ve Portekiz'deki hedeflerine odaklandığını tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Mourinho efsanesinin Madrid'e dönüşü, şimdilik sadece taraftarların "tatlı bir hayali" olarak kalacak gibi görünüyor.