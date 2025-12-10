SPOR

Jose Mourinho, Arda Güler'in yeni teknik direktörü mü oluyor?

Benfica'nın başında kariyerinde yeni bir sayfa açan Jose Mourinho için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı! Xabi Alonso ile yolların ayrılabileceği konuşulurken Real Madrid'in başına yeniden 'Özel Biri'nin geçeceği söylentileri kulisleri hareketlendirdi. Madrid taraftarının hayallerini süsleyen bu geri dönüş gerçekleşecek mi? Mourinho basın toplantısında o soruyu duyunca gülerek taşı gediğine koydu. İşte tartışmaları bıçak gibi kesen o net cevap...

Jose Mourinho, Arda Güler'in yeni teknik direktörü mü oluyor?
Emre Şen
Dünya futbolunun en karizmatik teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, Benfica kariyerine odaklanmışken adı bir kez daha eski aşkı Real Madrid ile anılmaya başlandı. İspanyol devinde Xabi Alonso'nun geleceğinin tartışıldığı şu günlerde, Madrid tribünlerinin bir kısmının "Mourinho geri dönsün" çağrısı basında geniş yankı buldu. Ancak Portekizli teknik adam, bu romantik dedikodulara son noktayı kendine has üslubuyla koydu.

"KONU ZATEN KAPALI, ONU AÇAN SİZSİNİZ!"

Benfica'nın düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Xabi Alonso'nun yerine Real Madrid'e döneceğiniz konuşuluyor, bu ihtimal masada mı?" sorusu üzerine Mourinho'nun yüz ifadesi değişti. Önce soruyu ciddiye almadığını vücut diliyle belli eden tecrübeli hoca, ardından gülümseyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Mourinho, "Bu konuyu kapatmam gerekmiyor, çünkü zaten kapalı. Bu konu kapandı, onu tekrar açan sizsiniz!" diyerek Real Madrid defterinin kendisi için tamamen kapandığını net bir dille ifade etti.

TARAFTAR İSTİYOR AMA KAPILAR DUVAR!

Mourinho'nun bu açıklaması, Real Madrid taraftarları arasında hayal kırıklığı yarattı. Özellikle kulübün eski, agresif ve iddialı günlerini özleyen bir kesim taraftar, Mourinho ismini sosyal medyada gündemde tutmaya devam ediyordu.

Ancak Benfica Teknik Direktörü, yaptığı bu açıklamayla İspanya'ya dönüş biletini yırttığını ve Portekiz'deki hedeflerine odaklandığını tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Mourinho efsanesinin Madrid'e dönüşü, şimdilik sadece taraftarların "tatlı bir hayali" olarak kalacak gibi görünüyor.

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Arda Güler real madrid
alonso harika bi direktör saçmalamasınlar
Arda asla öyle bir aptallık yapmaz 😂😂😂
olası Xabi alonso ayrılığında Okan buruk varken morinho kim Allah aşkına.
