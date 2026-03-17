Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi! Lewandowski her şeyi kabul etti: İmza bekleniyor

Robert Lewandowski, kariyerinde önemli bir dönemece girerken Avrupa ve dünya futbolunun dikkatini üzerine çekmiş durumda. Polonya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, deneyimli golcü için devreye giren kulüpler arasında yer alıyor.

Ayrıca ABD’den Chicago Fire ile Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor.

ÖNCELİĞİ BARÇA

İspanyol basınından Mundo Deportivo ise Lewandowski’nin geleceğine dair kararını verdiğini duyurdu. Habere göre 37 yaşındaki futbolcunun ilk tercihi, formasını giydiği Barcelona ile yola devam etmek. Tecrübeli forvetin bu hedef doğrultusunda fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtiliyor.

FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR

Ailesiyle birlikte Barcelona’da yaşamayı sürdüren Lewandowski’nin, kulüpte kalabilmek adına maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği aktarıldı.

Ağustos ayında 38 yaşına basacak olan yıldız golcünün, yeni sezonda yedek rolünü üstlenmeye de sıcak baktığı vurgulanıyor. Kulüp başkanı Joan Laporta da seçim sürecinde Lewandowski’nin takımda kalmasını istediğini dile getirmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 karşılaşmada görev alan Lewandowski, toplamda 1839 dakika sahada kaldı. Polonyalı forvet, bu süreçte 14 gol atıp 3 asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.