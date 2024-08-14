SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho, basın toplantısında gazeteciye sinirlendi! ''Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?"

Jose Mourinho, basın toplantısında gazeteciye sinirlendi! ''Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.08.2024 07:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde önemli takımlarla karşılaşma sansını kaybettiklerini belirterek, “Avrupa Ligi’nde çok iyi işler yapabiliriz” dedi. Basın toplantısında gazetecinin sorduğu bir soruya sinirlenen Mourinho'nun o anları sosyal medyada gündeme oturdu.

Jose Mourinho, basın toplantısında gazeteciye sinirlendi! ''Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lille ile sahasında 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler bu sonuçla elenerek yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak, “Ben her zaman dürüst biriyim. Oyuncularıma şunu söyledim; onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyonlar kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Kaybettik. Şampiyonlar Ligi önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi’nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Zaten asla Şampiyonlar Ligi’ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Belki 1-2 büyük takım yenebilirdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi’nde çok iyi işler yapabiliriz. Eğer eğer kelimesinin devamını getirmiyorum" diye konuştu.

GAZETECİ İLE ARASINDA GERİLİM YAŞANDI

Screenshot_1

Bir gazetecinin "Fenerbahçe bugün neyi yanlış yaptı?" sorusuna bir hayli sinirlenen Portekizli çalıştırıcı, "Maçı izledin mi? Maçı izlemene rağmen hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?" şeklinde cevap verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Screenshot_13

Mourinho'nun gazeteciye verdiği bu tepki kısa süre içinde gündeme oturdu. Mourinho, maçın hakeminin performansından memnun kalmadığını ve verilen penaltının sadece hakem tarafından bilindiğini ifade etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Otobüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Otobüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Babanın çabası yetmedi! Alanya'da el freni boşalan cip uçuruma yuvarlandı

Babanın çabası yetmedi! Alanya'da el freni boşalan cip uçuruma yuvarlandı

Fenerbahçe elenir elenmez Icardi'den paylaşım!

Fenerbahçe elenir elenmez Icardi'den paylaşım!

Fenerbahçe-Lille maçında her şey bir dakika içinde gerçekleşti!

Fenerbahçe-Lille maçında her şey bir dakika içinde gerçekleşti!

F.Bahçe'de şok! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı

F.Bahçe'de şok! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı

Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı...

Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.