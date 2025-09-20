SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Jose Mourinho, Benfica kariyerine müthiş başladı! İlk maçtan görkemli açılış

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Portekiz ekibi Benfica’nın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, ilk maçında deplasmanda AVS’yi 3-0 mağlup etti.

Jose Mourinho, Benfica kariyerine müthiş başladı! İlk maçtan görkemli açılış
Emre Şen

Portekiz Premier Lig’in 5. haftasında Benfica yeni hocası Jose Mourinho ile deplasmanda AVS ile karşılaştı.

İLK MAÇINDA 3-0 GALİP GELDİ

Jose Mourinho, Benfica kariyerine müthiş başladı! İlk maçtan görkemli açılış 1

45+3. dakikada Heorhii Sudakov’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Benfica, 59. dakikada Vangelis Pavlidis’in penaltıdan ve 64. dakikada Franjo Ivanovic’in attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı. Mourinho böylece ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

PORTEKİZ'E İYİ BAŞLADI

Portekiz'e geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Jose Mourinho, Benfica kariyerine iyi başladı. 1 maç eksiği bulunan Benfica, 13 puanla lider Porto'nun 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Konyaspor maçında da yokGalatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Konyaspor maçında da yok
Fenerbahçe'de seçim son gün kızıştı! Sadettin Saran'dan Ali Koç'a olay yaratacak cevap!Fenerbahçe'de seçim son gün kızıştı! Sadettin Saran'dan Ali Koç'a olay yaratacak cevap!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Portekiz benfica
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.