Jose Mourinho, Benfica kariyerine müthiş başladı! İlk maçtan görkemli açılış

Portekiz Premier Lig’in 5. haftasında Benfica yeni hocası Jose Mourinho ile deplasmanda AVS ile karşılaştı.

İLK MAÇINDA 3-0 GALİP GELDİ

45+3. dakikada Heorhii Sudakov’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Benfica, 59. dakikada Vangelis Pavlidis’in penaltıdan ve 64. dakikada Franjo Ivanovic’in attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı. Mourinho böylece ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

PORTEKİZ'E İYİ BAŞLADI

Portekiz'e geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Jose Mourinho, Benfica kariyerine iyi başladı. 1 maç eksiği bulunan Benfica, 13 puanla lider Porto'nun 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.