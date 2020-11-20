SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Jose Mourinho: City şampiyonluğu, biz onları istiyoruz!

Jose Mourinho: City şampiyonluğu, biz onları istiyoruz!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.11.2020 19:51 | Son Güncelleme

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester City maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho: City şampiyonluğu, biz onları istiyoruz!

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Premier Lig'de Manchester City ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Portekizli teknik adam, "Geçen sezon hayatta kalmaya çalışıyorduk, bu sezon daha farklıyız. Farklı çözümleri olan, daha iyi bir takımız. Manchester City'ye karşı da daha iyi durumdayız ancak onlar şampiyon olmak istiyor. Biz ise, bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Manchester City'nin tecrübesine dikkat çeken tecrübeli hoca, "Manchester City, 10 yıldır ya Premier Lig'i kazanıyor, ya neredeyse kazanıyor ya da kazanmak için savaşıyor. Biz ise daha yolun başındayız, kusursuz olmanın çok uzağındayız. Her maç daha iyi olduğumuz ise doğru" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de Manchester City ile Tottenham, 21 Kasım Cumartesi günü 20:30'da Londra'da karşı karşıya gelecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Dünya devi için Çağlar Söyüncü iddiasıDünya devi için Çağlar Söyüncü iddiası
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım
Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
Yılın transfer bombası patlıyor
Yılın transfer bombası patlıyor
Transfer resmen açıklandı!
Transfer resmen açıklandı!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pep Guardiola: Messi, Barcelona'da bıraksın isterim ama...
Pep Guardiola: Messi, Barcelona'da bıraksın isterim ama...
Jose Mourinho: City şampiyonluğu, biz onları istiyoruz!
Onlar şampiyonluğu, biz onları istiyoruz!
Milli yıldız Çağlar Söyüncü için Chelsea iddiası
Dünya devi için Çağlar Söyüncü iddiası
Arsenal'de David Luiz, Dani Ceballos'u yumrukladı
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
Liverpool'da sakatlık kabusu Jordan Henderson ile devam ediyor
Liverpool'da kabus büyüyor! 1 sakatlık daha...
İngilizlerin efsane kalecisi Ray Clemence hayatını kaybetti
İngilizlerin efsane kalecisi hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.