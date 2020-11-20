Jose Mourinho: City şampiyonluğu, biz onları istiyoruz!

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Premier Lig'de Manchester City ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Portekizli teknik adam, "Geçen sezon hayatta kalmaya çalışıyorduk, bu sezon daha farklıyız. Farklı çözümleri olan, daha iyi bir takımız. Manchester City'ye karşı da daha iyi durumdayız ancak onlar şampiyon olmak istiyor. Biz ise, bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Manchester City'nin tecrübesine dikkat çeken tecrübeli hoca, "Manchester City, 10 yıldır ya Premier Lig'i kazanıyor, ya neredeyse kazanıyor ya da kazanmak için savaşıyor. Biz ise daha yolun başındayız, kusursuz olmanın çok uzağındayız. Her maç daha iyi olduğumuz ise doğru" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de Manchester City ile Tottenham, 21 Kasım Cumartesi günü 20:30'da Londra'da karşı karşıya gelecek.