Jose Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Yine yaptı yapacağını

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra İspanyol devinde 4. sezonuna adım atan milli futbolcu Arda Güler, yeni dönemde Jose Mourinho'nun öğrencisi olmaya hazırlanıyor. Daha önce Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa yönetiminde sahaya çıkan genç yıldız, bu kez Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısının sisteminde kendine yer bulmaya çalışacak. Ancak sezon öncesi hazırlıkları başlarken İspanya'dan gelen transfer haberi gündeme bomba gibi düştü.

MOURINHO İLE YÖNETİM KARŞI KARŞIYA

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun aktardığı habere göre; teknik direktör Jose Mourinho ile Real Madrid yönetimi arasında orta saha transferi konusunda kriz yaşanıyor. Efsane isimler Toni Kroos, Luka Modric ve Casemiro'nun takımdan ayrılmasının ardından oyun kontrolünü kaybeden İspanyol devi, bu bölgede Tchouaméni, Camavinga ve Valverde gibi atletik profillere yönelse de bu stratejiden beklenen verimi alamadı. Jude Bellingham'ın daha geriye çekilmesi dahi takımın skor gücünün düşmesine engel olamadı.

BERNARDO SILVA HAMLESİ YETMEDİ

Kadroya Bernardo Silva transfer edilmesine rağmen Jose Mourinho, merkez orta sahaya oyunu yönlendirecek bir takviye daha yapılması konusunda ısrarını sürdürüyor. Ancak eflatun-beyazlı yönetim, Portekizli çalıştırıcının bu talebini şimdilik görmezden geliyor. Kadroda Eduardo Camavinga takımdan ayrılmadan yeni bir transfer yapmanın mümkün olmadığını belirten idareciler, mevcut oyuncu grubunun kalitesine güveniyor. Yönetim kanadı, orta sahadaki uyum sorununu çözme ve takımı işler hale getirme sorumluluğunu tamamen Jose Mourinho'ya yüklemiş durumda.

ARDA GÜLER'İN YERİNE DE ADAM BAKIYOR

Jose Mourinho'nun yönetimden Arda Güler'in yerine de adam istediği iddia edildi. Orta sahaya ağırlık vermek istediği öğrenilen Portekizli çalıştırıcının, önümüzdeki sezon Arda Güler'i sabit olarak ilk 11'de oynatmayacağı ifade ediliyor.