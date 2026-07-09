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Jose Mourinho'dan Arda Güler hakkında karar!

Real Madrid'de dümene geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon planlamasında takımın sisteminde ve oyuncu dizilişinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. İspanyol basını, Portekizli çalıştırıcının üç sezondur takımda olan milli yıldızımız Arda Güler için verdiği sürpriz kararı ve sahada görevlendireceği yeni bölgeyi duyurdu.

Jose Mourinho'dan Arda Güler hakkında karar!
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve kadro mühendisliğine hız veren Real Madrid'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun dokunuşları kendini göstermeye başladı. Takımın taktiksel dizilişinde önemli değişiklikler yapmayı planlayan 63 yaşındaki Portekizli efsane, milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdaki rolünü de netleştirdi.

3 SEZONDA 6 FARKLI POZİSYONDA OYNADI

Jose Mourinho dan Arda Güler hakkında karar! 1

Real Madrid formasıyla geçirdiği üç sezonluk kariyerinde istikrarıyla dikkat çeken 21 yaşındaki Arda Güler, adeta takımın jokeri konumundaydı. Çıktığı toplam 112 resmi maçta sahanın 6 farklı bölgesinde görev alan milli yıldızımız, oyun zekası ve çok yönlülüğüyle öne çıkmıştı.

Ancak istikrarlı bir sistem oturtmak isteyen Mourinho, Arda'yı tek bir bölgeye odaklayarak ondan maksimum verim almayı hedefliyor.

MOURINHO KARARINI VERDİ: YENİ ROLÜ BELLİ OLDU

Jose Mourinho dan Arda Güler hakkında karar! 2

İspanyol spor basınının önde gelen kaynaklarından Defensa Central'da yer alan habere göre; orta sahaya iki yeni transfer takviyesi daha isteyen Jose Mourinho, Arda Güler'in mevkisi için nihai kararını verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, Arda Güler'i yeni sezonda sağ kanat pozisyonunda görevlendirecek. Haberin detaylarında, Portekizli hocanın milli yıldızımızı sağ kanatta takımın dinamosu Fede Valverde ile birlikte en güçlü alternatif olarak düşündüğü belirtildi.

EN VERİMLİ OLDUĞU BÖLGE SAĞ KANAT

Jose Mourinho dan Arda Güler hakkında karar! 3

Mourinho'nun bu kararının ardında yatan istatistiksel gerçek ise oldukça çarpıcı. Arda Güler, geride kalan 3 sezonda Real Madrid formasıyla en yüksek skor katkısını ve oyun verimliliğini sağ kanatta oynadığı maçlarda gösterdi.

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José Mourinho Arda Güler real madrid
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