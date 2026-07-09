Jose Mourinho'dan Arda Güler hakkında karar!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve kadro mühendisliğine hız veren Real Madrid'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun dokunuşları kendini göstermeye başladı. Takımın taktiksel dizilişinde önemli değişiklikler yapmayı planlayan 63 yaşındaki Portekizli efsane, milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdaki rolünü de netleştirdi.

3 SEZONDA 6 FARKLI POZİSYONDA OYNADI

Real Madrid formasıyla geçirdiği üç sezonluk kariyerinde istikrarıyla dikkat çeken 21 yaşındaki Arda Güler, adeta takımın jokeri konumundaydı. Çıktığı toplam 112 resmi maçta sahanın 6 farklı bölgesinde görev alan milli yıldızımız, oyun zekası ve çok yönlülüğüyle öne çıkmıştı.

Ancak istikrarlı bir sistem oturtmak isteyen Mourinho, Arda'yı tek bir bölgeye odaklayarak ondan maksimum verim almayı hedefliyor.

MOURINHO KARARINI VERDİ: YENİ ROLÜ BELLİ OLDU

İspanyol spor basınının önde gelen kaynaklarından Defensa Central'da yer alan habere göre; orta sahaya iki yeni transfer takviyesi daha isteyen Jose Mourinho, Arda Güler'in mevkisi için nihai kararını verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, Arda Güler'i yeni sezonda sağ kanat pozisyonunda görevlendirecek. Haberin detaylarında, Portekizli hocanın milli yıldızımızı sağ kanatta takımın dinamosu Fede Valverde ile birlikte en güçlü alternatif olarak düşündüğü belirtildi.

EN VERİMLİ OLDUĞU BÖLGE SAĞ KANAT

Mourinho'nun bu kararının ardında yatan istatistiksel gerçek ise oldukça çarpıcı. Arda Güler, geride kalan 3 sezonda Real Madrid formasıyla en yüksek skor katkısını ve oyun verimliliğini sağ kanatta oynadığı maçlarda gösterdi.