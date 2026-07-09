Victor Osimhen ikna etti, Galatasaray anlaşma sağladı!

Erkek basketbolda yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya giden ve iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, transfer pazarında çok önemli bir atılıma imza attı. Avrupa pazarının gözde uzunlarından biri olan ve kariyer hamlesi merakla beklenen Chimezie Metu, sarı-kırmızılıların projesine "evet" dedi.

TRANSFERİN GİZLİ MİMARI VICTOR OSIMHEN

Avrupa'nın önde gelen EuroLeague kulüplerinin de radarında bulunan Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye gelmeyi kabul etmesindeki en büyük etken ise kulübün içinden bir isim oldu. Basketbol kamuoyunda büyük ses getiren bu transferin ardında, Galatasaray futbol takımının dünyaca ünlü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in olduğu ortaya çıktı.

İki vatandaşın transfer süreci boyunca sık sık görüşmeler gerçekleştirdiği; Osimhen'in Türkiye, İstanbul ve Galatasaray kulüp yapısı ile taraftar kültürü hakkında verdiği olumlu referansların yıldız basketbolcuyu ikna ettiği belirtildi. Pota altını atletik ve skorer bir uzunla güçlendiren Galatasaray'ın bu hamlesi, yeni sezondaki hedeflerin büyüklüğünü de gözler önüne serdi.