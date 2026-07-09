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Victor Osimhen ikna etti, Galatasaray anlaşma sağladı!

Yeni sezonda parkede fırtına gibi esmeyi planlayan ve hedefini yüksek tutan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, adı sık sık üst düzey EuroLeague devleriyle anılan Nijeryalı uzun Chimezie Metu ile anlaşmaya vardı.

Victor Osimhen ikna etti, Galatasaray anlaşma sağladı!
Emre Şen

Erkek basketbolda yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya giden ve iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, transfer pazarında çok önemli bir atılıma imza attı. Avrupa pazarının gözde uzunlarından biri olan ve kariyer hamlesi merakla beklenen Chimezie Metu, sarı-kırmızılıların projesine "evet" dedi.

TRANSFERİN GİZLİ MİMARI VICTOR OSIMHEN

Victor Osimhen ikna etti, Galatasaray anlaşma sağladı! 1

Avrupa'nın önde gelen EuroLeague kulüplerinin de radarında bulunan Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye gelmeyi kabul etmesindeki en büyük etken ise kulübün içinden bir isim oldu. Basketbol kamuoyunda büyük ses getiren bu transferin ardında, Galatasaray futbol takımının dünyaca ünlü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in olduğu ortaya çıktı.

İki vatandaşın transfer süreci boyunca sık sık görüşmeler gerçekleştirdiği; Osimhen'in Türkiye, İstanbul ve Galatasaray kulüp yapısı ile taraftar kültürü hakkında verdiği olumlu referansların yıldız basketbolcuyu ikna ettiği belirtildi. Pota altını atletik ve skorer bir uzunla güçlendiren Galatasaray'ın bu hamlesi, yeni sezondaki hedeflerin büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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