Galatasaray'da Icardi krizi büyüyor! Yönetimden menajerinin sürpriz talebine flaş yanıt...

Süper Lig'de elde ettiği şampiyonlukların ardından yeni sezon planlamasını sürdüren Galatasaray'da, taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'nin durumu yılan hikayesine döndü. Sözleşmesi sona eren Arjantinli süperstarın takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenirken, kapalı kapılar ardında yaşanan son gelişmeler krizin boyutunu gözler önüne serdi.

KEMERBURGAZ'DA SORULAR YANITSIZ KALDI

Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz tesislerinde basının karşısına geçen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tavrı, belirsizliği daha da artırdı. Basın toplantısında gazetecilerden soru almayan Başkan Özbek, kamuoyunun en çok merak ettiği Icardi konusuna dair net bir açıklama yapmaktan kaçındı ve sessizliğini korudu.

MENAJER PINO'DAN TALEP, YÖNETİMDEN RET!

Yaşanan bu sessizliğin ardından Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray yönetimiyle doğrudan temasa geçti. Pino'nun sarı-kırmızılı kurmaylara, "Icardi yeni teklif bekliyor" mesajını ilettiği öğrenildi.

Ancak ekonomik dengeleri korumakta kararlı olan Galatasaray yönetiminin bu talebe yaklaşımı oldukça sert ve tavizsiz oldu. Sarı-kırmızılıların menajer Pino'ya, "Yeni bir teklif olmayacak. Mevcut şartlar geçerli" yanıtını vererek kapıları tamamen kapattığı belirtildi.

TARAFTARIN SABRI TAŞIYOR

Yönetim ile oyuncu cephesi arasındaki bu soğuk savaş, Galatasaray taraftarını da endişelendirmeye başladı. Sosyal medyada organize olan ve binlerce yorum yapan sarı-kırmızılı futbolseverler, sürecin çok fazla uzadığını belirterek Galatasaray yönetiminden artık net, şeffaf ve kesin bir açıklama yapmasını talep ediyor.