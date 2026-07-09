SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Icardi krizi büyüyor! Yönetimden menajerinin sürpriz talebine flaş yanıt...

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, taraflar arasında kritik bir görüşme gerçekleştiği ortaya çıktı. Golcü oyuncunun cephesinden gelen sürpriz sözleşme talebine, sarı-kırmızılı yönetimin verdiği oldukça net ve tavizsiz yanıt transfer gündemine bomba gibi düştü.

Galatasaray'da Icardi krizi büyüyor! Yönetimden menajerinin sürpriz talebine flaş yanıt...
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de elde ettiği şampiyonlukların ardından yeni sezon planlamasını sürdüren Galatasaray'da, taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'nin durumu yılan hikayesine döndü. Sözleşmesi sona eren Arjantinli süperstarın takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenirken, kapalı kapılar ardında yaşanan son gelişmeler krizin boyutunu gözler önüne serdi.

KEMERBURGAZ'DA SORULAR YANITSIZ KALDI

Galatasaray da Icardi krizi büyüyor! Yönetimden menajerinin sürpriz talebine flaş yanıt... 1

Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz tesislerinde basının karşısına geçen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tavrı, belirsizliği daha da artırdı. Basın toplantısında gazetecilerden soru almayan Başkan Özbek, kamuoyunun en çok merak ettiği Icardi konusuna dair net bir açıklama yapmaktan kaçındı ve sessizliğini korudu.

MENAJER PINO'DAN TALEP, YÖNETİMDEN RET!

Galatasaray da Icardi krizi büyüyor! Yönetimden menajerinin sürpriz talebine flaş yanıt... 2

Yaşanan bu sessizliğin ardından Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray yönetimiyle doğrudan temasa geçti. Pino'nun sarı-kırmızılı kurmaylara, "Icardi yeni teklif bekliyor" mesajını ilettiği öğrenildi.

Ancak ekonomik dengeleri korumakta kararlı olan Galatasaray yönetiminin bu talebe yaklaşımı oldukça sert ve tavizsiz oldu. Sarı-kırmızılıların menajer Pino'ya, "Yeni bir teklif olmayacak. Mevcut şartlar geçerli" yanıtını vererek kapıları tamamen kapattığı belirtildi.

TARAFTARIN SABRI TAŞIYOR

Galatasaray da Icardi krizi büyüyor! Yönetimden menajerinin sürpriz talebine flaş yanıt... 3

Yönetim ile oyuncu cephesi arasındaki bu soğuk savaş, Galatasaray taraftarını da endişelendirmeye başladı. Sosyal medyada organize olan ve binlerce yorum yapan sarı-kırmızılı futbolseverler, sürecin çok fazla uzadığını belirterek Galatasaray yönetiminden artık net, şeffaf ve kesin bir açıklama yapmasını talep ediyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Victor Osimhen ikna etti, Galatasaray anlaşma sağladı!Victor Osimhen ikna etti, Galatasaray anlaşma sağladı!
Beşiktaş, Trossard ile her konuda anlaşma sağladı! İmzalar atılıyorBeşiktaş, Trossard ile her konuda anlaşma sağladı! İmzalar atılıyor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.