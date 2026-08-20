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Jose Mourinho'dan Arda Güler itirafı: 'Ona bayılıyorum'

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Arda Güler için övgü dolu sözler kullandı.

Jose Mourinho'dan Arda Güler itirafı: 'Ona bayılıyorum'
Cansu Çamcı

LaLiga'da yeni sezon açılışı öncesinde İspanyol yayını El Chiringuito'ya özel bir röportaj veren Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'in takımdaki geleceği ve oyun kimliği hakkında konuştu.

Mourinho, Arda Güler'in kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Luka Modric'e benzer bir rol üstlenebileceğini söyledi.

"ARDA GÜLER'E BAYILIYORUM"

Jose Mourinho, "Arda Güler'e bayılıyorum. Arda bence Modric'in yaşadıklarını yaşayacak. 10 numara olarak hücumda başlayıp daha sonra 8 ve 6 numara olarak devam edecek. Oyunu anlama yeteneğiyle kariyerinin bu şekilde şekilleneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho dan Arda Güler itirafı: Ona bayılıyorum 1

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da dikkat çeken bir haberle gündeme geldi. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir değerlendirme yazısı yayınlamıştı.

Arda Güler'in hazırlık döneminde Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olduğu vurgulanırken, Mbappe ile mükemmel bir uyum sağladığına dikkat çekilmişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 51 maçta 6 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.

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Arda Güler mourinho
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