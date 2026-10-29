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Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! Real Madrid'in vazgeçilmezi olmuştu

Real Madrid'de bu sezon sergilediği üstün performansla büyüleyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol devinde kariyerinin zirvesine ulaştı. 12 maçta ürettiği 8 gol katkısıyla dikkat çeken genç yıldızın, son El Clasico performansının ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun "dokunulmazlar" arasına girdiği belirtildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! Real Madrid'in vazgeçilmezi olmuştu
Emre Şen

Arda Güler, Real Madrid formasıyla fırtına gibi bir sezon geçiriyor. Bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 12 karşılaşmada adeta devleşen Arda Güler; rakip fileleri 3 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 5 asist yaparak toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı. Gösterdiği bu istikrarlı grafik, hem İspanyol basınında hem de taraftarlar arasında büyük övgü topladı.

ERKEN OYUNDAN ÇIKMA ELEŞTİRİLERİ SON BULDU

Jose Mourinho dan Arda Güler kararı! Real Madrid in vazgeçilmezi olmuştu 1

Sezon başında ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen maçların ikinci yarısında oyundan alınan ilk isimlerden biri olması İspanyol basınında sıkça tartışma konusu olmuş, teknik direktör Jose Mourinho'ya milli futbolcunun sahada daha uzun süre kalması yönünde eleştiriler yöneltilmişti. Ancak son oynanan Barcelona derbisinde sergilenen kusursuz performans, bu tabloyu tamamen değiştirdi.

MARCA DUYURDU: MOURINHO'NUN DOKUNULMAZLARI ARASINDA

Jose Mourinho dan Arda Güler kararı! Real Madrid in vazgeçilmezi olmuştu 2

İspanyol spor basınının önde gelen gazetesi MARCA'da yer alan habere göre; El Clasico'da 90. dakikaya kadar sahada kalan Arda Güler, bu mücadelesiyle Jose Mourinho'nun "dokunulmaz" statüsündeki isimleri arasına adını yazdırmayı başardı. Milli yıldızın artık Federico Valverde, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi maç skor olarak tamamen rahatlamadığı sürece sahadan çıkarılmasının beklenmediği ifade edildi.

"DURDURULAMAZ MBAPPE'NİN ARDINDAN EN ETKİLİ İKİNCİ İSİM"

Jose Mourinho dan Arda Güler kararı! Real Madrid in vazgeçilmezi olmuştu 3

Arda Güler'in Mourinho'nun sisteminin temel taşlarından biri haline geldiğinin vurgulandığı haberde, genç yetenek için şu değerlendirmelere yer verildi: "El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı, aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşem. Aslında, durdurulamaz Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu."

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José Mourinho Arda Güler real madrid
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