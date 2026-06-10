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Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Spor dünyası tarihin en büyük kulis hareketliliğine sahne oluyor. Portekiz devi Benfica'dan ayrılıp Real Madrid'e gitmek üzere olan Jose Mourinho, İspanya uçağına binmeden önce Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'a flaş bir tebrik telefonu açtı.

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!
Burak Kavuncu

Benfica’dan resmen ayrılan ve Real Madrid’in başına geçmeye hazırlanan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki tarihi seçimi kazanan Aziz Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun paylaştığı bu flaş görüşme sosyal medyada gündeme oturdu.

JOSE MOURINHO BENFİCA’YA VEDA ETTİ, REAL MADRİD’E İMZA ATTI! AYAĞININ TOZUYLA AZİZ YILDIRIM’I ARADI

Jose Mourinho dan Aziz Yıldırım a sürpriz telefon! 1

Fenerbahçe’de soluk kesen olağan seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, mazbatasını almadan dünya futbolunun zirvesinden çok konuşulacak bir tebrik telefonu aldı. Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un başkanlık seçiminde ilk olarak Yıldırım'ın seçim vaadi olan Portekizli efsane teknik direktör Jose Mourinho, seçimi kazanan Aziz Yıldırım’ı bizzat arayarak tarihi bir mesaj gönderdi.

"HAK ETTİĞİNİZ KOLTUĞA OTURDUNUZ!"

Jose Mourinho dan Aziz Yıldırım a sürpriz telefon! 2

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun özel istihbaratına göre; dünya devi Real Madrid ile sözleşme imzalamak üzere olan Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin yeni başkanını arayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz. Tebrik ederim, yeni döneminizde başarılar dilerim."

Mourinho'nun, Real Madrid'e imza atmadan hemen önce Aziz Yıldırım'a açtığı bu telefon, iki efsane isim arasındaki güçlü bağları ve saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

BENFİCA’DAN RESMİ AÇIKLAMA: REAL MADRİD 15 MİLYON EURO ÖDEYECEK!

Jose Mourinho dan Aziz Yıldırım a sürpriz telefon! 3

İstanbul'da bu sıcak telefon trafiği yaşanırken, Portekiz'den de resmi ayrılık ve yeni imza duyurusu geldi. Portekiz ekibi Benfica, Real Madrid'in Jose Mourinho için 15 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyeceğini ve tecrübeli teknik adamın İspanyol devinin başına geçeceğini resmen ilan etti.

PORTEKİZLİ DEHADAN DUYGUSAL VEDA

Jose Mourinho dan Aziz Yıldırım a sürpriz telefon! 4

Benfica'dan ayrılan 63 yaşındaki çalıştırıcı, yayınladığı resmi mektupla Portekiz halkına ve oyuncularına şu sözlerle veda etti:

"Benfica’da çalışma fırsatını bana veren Başkan Rui Costa’ya teşekkür ediyorum. Birlikte çalışma şansı bulduğum tüm oyunculara içten teşekkürlerimi sunuyor, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında başarılar diliyorum. Buradan ayrılırken yanımda sadece güzel anılar değil, güçlü ve kalıcı bağlar da götürüyorum. Çünkü benim için bir kez birlikte çalıştığım oyuncular, her zaman benim oyuncularım olarak kalacaktır."

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Aziz Yıldırım José Mourinho fenerbahçe real madrid
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